السياحة : إقامة فعاليات وأنشطة بعدد من المواقع خلال عيد الأضحى

وطنا اليوم:أعلنت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ودائرة الآثار العامة عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة السياحية والثقافية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في عدد من المواقع السياحية والأثرية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

وقال أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي، إن هذه الفعاليات التي ستقام في ثاني وثالث أيام العيد، تهدف إلى تعزيز أجواء الفرح والبهجة وتشجيع السياحة الداخلية، وتعميق ارتباط المواطنين والزوار بالإرث الحضاري والثقافي الغني الذي يتميز به الأردن.

وأكد، حرص الوزارة على أن تكون هذه الأنشطة منسجمة مع روح المناسبة وملائمة لجميع أفراد العائلة بما يسهم في تقديم تجربة سياحية متكاملة تمتزج فيها الترفيه والثقافة والتاريخ، داعياً المواطنين والمقيمين والزوار للمشاركة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن برنامج الفعاليات يتضمن مجموعة من العروض الفلكلورية التي تعكس التنوع الثقافي الأردني وحفلات غنائية يشارك فيها نخبة من الفنانين المحليين إلى جانب أمسيات شعرية تسلط الضوء على جماليات الموروث الشعبي.

ويتضمن البرنامج أيضا، إقامة أمسيات فنية في المدرج الروماني بالعاصمة عمان، حيث يشهد يوم السبت المقبل، فقرات غنائية تقدمها فرقتا “فرسان البادية” و”تعاليل” إلى جانب أمسية شعرية للشاعرة ليالي العموش وفقرة غنائية يحييها الفنان سعد أبو تايه، أما يوم الأحد 8 حزيران، ستقام فقرات فنية متنوعة تشمل عروضًا لفرقة “أوسكار” وفقرات غنائية للفنان رامي شفيق والفنان توفيق الدلو والفنانة رغد حجازي.

وفي محافظة البلقاء، ستقام يوم الأحد المقبل فعاليات فنية في مدينة السلط بساحة عقبة بن نافع، حيث تحيي فرقة “شابات السلط” وفرقة “أصالة وتراث” عرضا فلكلوريا، يتبعها فقرة غنائية يقدمها الفنان حمدي المناصير.

وفي محافظة اربد، ستقام يوم الأحد المقبل، فعاليات فنية في أم قيس بساحة المطل، حيث تحيي فرقة “مغير راحوب” عرضا فلكلوريا يتبعها فقرات غنائية يقدمها الفنان عمر السقار والفنان عمر الطعاني والفنان أيهم البشتاوي.

وفي الكرك، ستقام الأحد المقبل، فعاليات فنية في ساحة قلعة الكرك، حيث تحيي فرقتا “الكرك” و ” فرسان البادية ” عروضاً فلكلورية، وستقام فقرات غنائية يقدمها الفنان سعد ابو تايه والفنان علاء المعايطة.

وفي معان، ستقام يوم السبت المقبل، فعاليات فنية في مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي، حيث تحيي فرقة “معان للفلكلور الشعبي” عرضاً فلكلورياً تليها فقرة غنائية يقدمها الفنان عماد الخنازرة.

وفي المفرق، ستقام السبت المقبل، فعاليات فنية في منطقة أم الجمال، حيث تحيي فرقة “البادية الشمالية” عرضاً فلكلورياً تليها فقرات غنائية يقدمها الفنان بشار السرحان والفنان احمد القرم.