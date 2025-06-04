1297 حادثا سيبرانيا في الربع الأول من العام الحالي 76% منها متوسط الخطورة

وطنا اليوم:بلغ عدد حوادث الأمن السيبراني، خلال الربع الأول من العام الحالي، 1297 حادثا، غالبيتها متوسطة الخطورة، وبنسبة انخفاض بلغت 11% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وفق ما ذكر تقرير صادر عن المركز الأردني للأمن السيبراني.

تضمن التقرير الصادر الأربعاء، أبرز الأنشطة والمؤشرات المحلية، حيث تعرضت بعض المؤسسات لهجمات برمجيات الفدية وتم رصد مجموعة من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تنتحل صفة مؤسسات وطنية.

وتوزعت الحوادث التي وقعت في الربع الأول من عام 2025 حسب الخطورة كالتالي: 1% خطير، 76% متوسط الخطورة، و23% منخفض الخطورة.

وبشكل عام، يوصي التقرير بتطبيق سياسات أمنية وممارسات أمنية فعّالة للحماية من المخاطر المرتبطة بتسريب البيانات، إلى جانب تطبيق استراتيجيات محددة بشكل استباقي للحد من مخاطر هجمات برمجيات الفدية.