تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة السورية حتى نهاية حزيران الحالي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة العمل، تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة السورية في الأردن حتى نهاية دوام الاثنين 30 حزيران الحالي.

وجاء هذا القرار بموجب تعميم الوزارة رقم (18/2025م)، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (4004) بتاريخ 1 حزيران 2025، والذي عدل القرار السابق رقم (1173) لسنة 2024، ليشمل إعفاء العمالة السورية في الأردن من جميع الرسوم والمبالغ الإضافية والغرامات المتعلقة بتصاريح العمل عن الفترة السابقة لتاريخ 30 حزيران 2024، بما في ذلك العاملون في المهن المغلقة والمهن المتخصصة.

وأكدت الوزارة أن هذا الإعفاء مرهون بتصويب الأوضاع قبل نهاية دوام الاثنين 30 حزيران، على أن يتم الاحتكام لرسوم تصاريح العمل وكما هو وارد في قراري مجلس الوزراء رقم (14845) في الأول من تموز 2024 رقم (17511) والصادر في 11 آب 2024 بهذا الخصوص.