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التميز والابتكار يتصدران فعاليات اليوم العلمي بكلية العلوم في جامعة فيلادلفيا

4 يونيو 2025
التميز والابتكار يتصدران فعاليات اليوم العلمي بكلية العلوم في جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:في مشهد احتفالي يعكس التزام جامعة فيلادلفيا بالتميز الأكاديمي والابتكار العلمي، رعى رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، بحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، فعاليات اليوم العلمي الذي نظمته كلية العلوم بمشاركة واسعة من طلبتها وأعضاء هيئتها التدريسية و الإدارية.
وجاءت الفعاليات تتويجًا لجهود الطلبة خلال العام الدراسي، حيث استعرض الطلبة مشاريعهم العلمية التي تميزت بتركيزها على تطبيقات عملية حديثة في مختلف مجالات العلوم، مما عكس بشكل واضح مدى استفادتهم من المعارف والمهارات المكتسبة خلال مسيرتهم التعليمية، وجسدت المشاريع قدرة الطلبة على تحويل الأفكار والنظريات إلى منجزات واقعية، قابلة للتطوير والتطبيق في الحياة العملية
وجال رئيس الجامعة بين الأركان المخصصة لمشاريع الطلبة، مستمعًا إلى شروحاتهم و أفكارهم ومبادراتهم العلمية، مبدياً إعجابه الكبير بالمستوى المتميز الذي ظهر في الأعمال المعروضة، وما تضمنت من حلول مبتكرة وأفكار خلاقة تسهم في مواجهة تحديات الواقع العلمي والتقني
وفي كلمة له خلال الافتتاح، أشاد الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح بالمستوى الرفيع للمشاريع المعروضة، مؤكدًا أن الجامعة ماضية في دعم الإبداع الطلابي وتحفيز البحث العلمي التطبيقي، إيمانًا منها بأن نهضة المجتمعات تبدأ من مؤسساتها التعليمية.
بدورها، ثمّنت عميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور رائدة خليل الجهود التي بذلها الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية لإنجاح هذا اليوم العلمي، مشيرة إلى أن الفعالية تُعد منصّة حقيقية لصقل مهارات الطلبة وتكريس مفاهيم الابتكار، والعمل الجماعي، والتفكير التحليلي.
وحظيت الفعالية بحضور وإقبال لافت من الزوار والمهتمين، الذين أشادوا بالتنوع والعمق في المشاريع المقدمة، معبرين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الجامعة في الاستثمار بالتميز الأكاديمي وبناء بيئة تعليمية متقدمة، في مشهد عكس حجم الاستثمار الذي توليه الجامعة للتميّز الأكاديمي والعمل المؤسسي الفاعل


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