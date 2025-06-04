الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها غدا

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام ليوم غد الخميس، الذي يصادف يوم الوقوف بعرفة وجزء من أيام عطلة عيد الأضحى المبارك في جميع الأسواق من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الأربعاء، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.

وبين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط WWW.JCSCCSHOP.GOV.JO او من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد وIOS تحت اسم “متجر المؤسسة المدنية”