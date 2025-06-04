بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مصر وتركيا تتصدران وجهة الأردنيين في عطلة العيد

4 يونيو 2025
مصر وتركيا تتصدران وجهة الأردنيين في عطلة العيد

وطنا اليوم:أكد عاملون في قطاع مكاتب السياحة والسفر زيادة الإقبال في الأيام الأخيرة على الحجر للرحلات الخارجية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، التي تمتد إلى 6 أيام.
وأجمع العاملون على أن مصر وتركيا احتلتا المراكز الأولى في الوجهات السياحية الأكثر طلبا لدى الأردنيين
وقال صاحب مكتب سياحة وسفر “إن الوجهات الأكثر طلبا للرحلات خلال عطلة عيد الاضحى هي مصر”.
وأكد أن الوجهة الثانية جاءت لتركيا خاصة أنطاليا ومناطق الجنوب ثم أذربيجان في المركز الثالث.
وأشار إلى أن الإقبال على تلك الدول من قبل المواطنين نتيجة وجود المتطلبات والخدمات السياحية المنتشرة بمختلف المواقع وبأسعار مقبولة، ضمن إمكانيات الأردنيين بعكس إسطنبول، التي أصبحت غير مرغوبة نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ. وبين أن الإقبال على الرحلات خلال عطلة العيد ملحوظ.
وقال مدير مكتب سياحة وسفر اخر “إن الإقبال على الرحلات جيد خلال عطلة العيد المقبلة”.
وأكد أن أكثر الوجهات طلبا من الأردنيين هي مصر، بالدرجة الأولى وفي الثانية، تركيا. وأذربيجان في الدرجة الثالثة.
واتفقت إحدى العاملات في مكتب سياحة وسفر مع سابقيها في الرأي، حول الوجهة الأكثر طلبا لدى الأردنيين خلال عطلة العيد، جاءت لصالح مصر وتليها تركيا وثم أذربيجان.
وقالت : “الأردنيون يفضلون تلك الوجهات نظرا لأسعارها التي تناسب الدخل، وتوفر خدمات سياحية متنوعة”.
وارتفعت أعداد السياح الأردنيين المغادرين إلى الخارج بنسبة 3.4 % خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر الأرقام الأولية الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:45

سهم “الفوسفات” يقود تداولات بورصة عمّان بارتفاع لافت بنسبة 2.22%

22:27

6 شباب أردنيين يمثلون المملكة في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بالإمارات

21:38

الهوية الوطنية تبدأ من العقل… رسالة سمو ولي العهد للأردنيين

21:28

الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للأسمدة تزور شركة البوتاس العربية كلاين: “البوتاس العربية” لاعب رئيسي في منظومة الأمن الغذائي العالمي

21:19

العقيد محمد زهير العابد… مبارك الترفيع والثقة الملكية

20:47

تحذير لأطباء جراحة العظام في الأردن

20:34

ولي العهد يقلد ضباطًا في الكتيبة 101 برتبهم الجديدة

20:26

من غسل الصحون إلى قيادة إنستغرام.. حكاية آدم موسيري الملهمة

20:18

التنمية : ضبط 916 متسولا ومتسولة في أيار الماضي

20:10

توقيف أشخاص أطلقوا هتافات مظللة ومسيئة بحق الدولة في مسيرات بوسط البلد

19:48

مدير الأمن العام يقلّد كبار الضباط رتبهم الجديدة

19:45

تحديد ساعات عمل حافلات التردد السريع وباص عمّان خلال عيد

وفيات
وفيات الاربعاء 4-6-2025وفيات الثلاثاء 3-6-2025شقيق الشهيد وصفي التل في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-6-2025الحاج موفق حمدان ابراهيم الردايدة في ذمة الله