مصر وتركيا تتصدران وجهة الأردنيين في عطلة العيد

وطنا اليوم:أكد عاملون في قطاع مكاتب السياحة والسفر زيادة الإقبال في الأيام الأخيرة على الحجر للرحلات الخارجية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، التي تمتد إلى 6 أيام.

وأجمع العاملون على أن مصر وتركيا احتلتا المراكز الأولى في الوجهات السياحية الأكثر طلبا لدى الأردنيين

وقال صاحب مكتب سياحة وسفر “إن الوجهات الأكثر طلبا للرحلات خلال عطلة عيد الاضحى هي مصر”.

وأكد أن الوجهة الثانية جاءت لتركيا خاصة أنطاليا ومناطق الجنوب ثم أذربيجان في المركز الثالث.

وأشار إلى أن الإقبال على تلك الدول من قبل المواطنين نتيجة وجود المتطلبات والخدمات السياحية المنتشرة بمختلف المواقع وبأسعار مقبولة، ضمن إمكانيات الأردنيين بعكس إسطنبول، التي أصبحت غير مرغوبة نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ. وبين أن الإقبال على الرحلات خلال عطلة العيد ملحوظ.

وقال مدير مكتب سياحة وسفر اخر “إن الإقبال على الرحلات جيد خلال عطلة العيد المقبلة”.

وأكد أن أكثر الوجهات طلبا من الأردنيين هي مصر، بالدرجة الأولى وفي الثانية، تركيا. وأذربيجان في الدرجة الثالثة.

واتفقت إحدى العاملات في مكتب سياحة وسفر مع سابقيها في الرأي، حول الوجهة الأكثر طلبا لدى الأردنيين خلال عطلة العيد، جاءت لصالح مصر وتليها تركيا وثم أذربيجان.

وقالت : “الأردنيون يفضلون تلك الوجهات نظرا لأسعارها التي تناسب الدخل، وتوفر خدمات سياحية متنوعة”.

وارتفعت أعداد السياح الأردنيين المغادرين إلى الخارج بنسبة 3.4 % خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر الأرقام الأولية الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار