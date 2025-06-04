بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الوريكات : الكثير من المتابعين يخلطون بين صلاحيات الجهات المختلفة في القطاع السياحي، ودور الهيئة يتركز على التسويق والترويج وليس رقابيا

4 يونيو 2025
الوريكات : الكثير من المتابعين يخلطون بين صلاحيات الجهات المختلفة في القطاع السياحي، ودور الهيئة يتركز على التسويق والترويج وليس رقابيا

وطنا اليوم: قال مدير الإعلام والعلاقات العامة في هيئة تنشيط السياحة، أنس وريكات العدوان ، إن الهيئة ليست جهة رقابية بل هي ذراع الاردن التسويقي له ، مشيرا الى أن الجهات الرقابية تقوم بدورها لكن يحدث ان يكون هناك تجاوزات في قليل من الأحيان من قبل المشاركين او المنظمين في اي فعالية والاردن شهدت حالات نادرة من هذا القبيل مقارنة بباقي الدول مما يؤكد تمسكنا بقيمنا وعاداتنا .

وجاء ذلك في معرض تعليقه على صفحته الشخصية على انتقادات طالت هيئة تنشيط حول ما تم تداوله مؤخراً من مقاطع مصورة لحفل أقيم في مدينة البترا، أثار موجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الهيئة لم تكن على علم مسبق بتنظيم هذا الحفل، ولم تشارك في أي مرحلة من مراحل تنسيقه أو تنظيمه.

وأوضح الوريكات أن الكثير من المتابعين يخلطون بين صلاحيات الجهات المختلفة في القطاع السياحي، مشيراً إلى أن دور الهيئة يتركز على التسويق والترويج السياحي للأردن، وليس من ضمن مهامها أو صلاحياتها إصدار الموافقات على إقامة الفعاليات.

وأضاف أن هيئة تنشيط السياحة، تعمل على تعزيز حضور الأردن كوجهة سياحية عالمية، من خلال برامج ترويجية متكاملة تشمل المعارض الدولية، والزيارات التعريفية، والحملات الإعلامية، مؤكداً أن هذه الجهود تُدار من خلال مجلس إدارة برئاسة معالي وزير السياحة، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

وختم الوريكات بالتأكيد على أن الهيئة ملتزمة بدعم سياحة مسؤولة تعكس الصورة الحضارية للمملكة، وتراعي خصوصية المجتمع الأردني، وترتكز على احترام القيم والتقاليد الوطنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:45

سهم “الفوسفات” يقود تداولات بورصة عمّان بارتفاع لافت بنسبة 2.22%

22:27

6 شباب أردنيين يمثلون المملكة في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بالإمارات

21:38

الهوية الوطنية تبدأ من العقل… رسالة سمو ولي العهد للأردنيين

21:28

الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للأسمدة تزور شركة البوتاس العربية كلاين: “البوتاس العربية” لاعب رئيسي في منظومة الأمن الغذائي العالمي

21:19

العقيد محمد زهير العابد… مبارك الترفيع والثقة الملكية

20:47

تحذير لأطباء جراحة العظام في الأردن

20:34

ولي العهد يقلد ضباطًا في الكتيبة 101 برتبهم الجديدة

20:26

من غسل الصحون إلى قيادة إنستغرام.. حكاية آدم موسيري الملهمة

20:18

التنمية : ضبط 916 متسولا ومتسولة في أيار الماضي

20:10

توقيف أشخاص أطلقوا هتافات مظللة ومسيئة بحق الدولة في مسيرات بوسط البلد

19:48

مدير الأمن العام يقلّد كبار الضباط رتبهم الجديدة

19:45

تحديد ساعات عمل حافلات التردد السريع وباص عمّان خلال عيد

وفيات
وفيات الاربعاء 4-6-2025وفيات الثلاثاء 3-6-2025شقيق الشهيد وصفي التل في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-6-2025الحاج موفق حمدان ابراهيم الردايدة في ذمة الله