خامنئي: المقترح الأميركي يتعارض مع مصالحنا.. لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم

وطنا اليوم:قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن المقترح الأميركي للاتفاق النووي يتعارض مع سلطة طهران الوطنية، مؤكداً أن “إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم”.

وأضاف في خطاب: “المقترح الأميركي النووي يتعارض 100% مع إيمان أمتنا بالاعتماد على الذات ومبدأ (نحن قادرون)”.‭‭

وقال خامنئي، خلال خطابه بمناسبة الذكرى الـ 36 لوفاة الخميني: “إن المبدأ الرئيسي الذي يحمي مصالحنا هو مبدأ “نستطيع”، حتى في أحدث جولة من المفاوضات النووية التي توسطت فيها عُمان تتعارض جميع المقترحات الأميركية تماماً مع هذا المبدأ”.

وأضاف المرشد الإيراني بالقول إن “أميركا لن تستطيع إضعاف برنامجنا النووي”.

وأشار خامنئي إلى أن “البرنامج النووي بدون تخصيب اليورانيوم سيكون بلا فائدة”، مضيفاً بالقول إن إيران لا تنتظر “الضوء الأخضر” من الولايات المتحدة لاتخاذ قراراتها.

وقال خامنئي: “إن الصناعة النووية تعتبر عديمة الفائدة دون القدرة على تخصيب اليورانيوم، لأننا في هذه الحالة سنضطر إلى طلب يد العون لبناء محطات للطاقة النووية، هذا يشبه امتلاك النفط، ولكن دون القدرة على تكريره على أرضه، لديكم نفط، لكن عليكم شراء البنزين من الآخرين”.

وتظل قضية تخصيب اليورانيوم نقطة خلاف في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وصرح دبلوماسي إيراني لـ”رويترز”، يوم الاثنين، بأن طهران تتجه لرفض مقترح أميركي لإنهاء الخلاف النووي المستمر منذ عقود، ووصفه بأنه “غير قابل للتنفيذ” ولا يتضمن أي تخفيف في موقف واشنطن من تخصيب اليورانيوم ولا يراعي مصالح طهران.

وتقول طهران إنها تريد الاحتفاظ بتكنولوجيا نووية للأغراض السلمية وترفض دوما اتهامات القوى الغربية لها بالسعي لتطوير أسلحة نووية.