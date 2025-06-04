فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين للفصل الأول

وطنا اليوم:أعلنت وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين غير الأردنيين الراغبين بالدراسة في مختلف التخصصات والبرامج والدرجات بداية الفصل الأول للعام الجامعي (2025/2026) في الجامعات الأردنية الرسمية إضافةً إلى الجامعات الخاصة التالية :

جامعة العلوم التطبيقيـــــــة الخاصة

جامعة فيلادلفيا الخاصة

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية

جامعة العقبة للعلوم الطبية

الجامعة العربية المفتوحة

كلية عمون الجامعية التطبيقية

كلية لومينوس الجامعية التقنية

الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا

ملاحظة : الجامعات الخاصة التي لم يذكر اسمها في القائمة أعلاه يتم القبول فيها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة المعنية.

وترغب الوزارة بتوضيح النقاط التالية:

ستبدأ عملية التقديم اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 01-06-2025، وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 01-10-2025، أو عند إكتمال تعبئة جميع الشواغر المتوفرة في مختلف البرامج والتخصصات، وذلك من خلال نظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين، حيث يمكن للطالب الدخول إلى النظام وتقديم طلب الالتحاق وتحميل الوثائق المطلوبة.

يقوم الطالب بتسديد رسم تقديم الطلب وقيمته (35) ديناراً أردنياً فقط لا غير من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي فواتيركم.

ستقوم وزارة التربية والتعليم الأردنية، ومن خلال نظام القبول الموحد الإلكتروني نفسه بتدقيق وثائق الثانوية العامة للطالب واعتمادها أو منحة معادلة مؤقتة لها.

أخيراً سيحصل الطالب من الجامعة المعنية على القبول المبدئي أو المشروط، أو النهائي، وذلك بناء على اختيار الطالب، أو سيتم رفض طلب القبول مع توضيح سبب الرفض.

يمكن للطالب أن يقوم بإدخال عشرة خيارات في طلب الالتحاق في جامعة واحدة أو في عدة جامعات.

للتعرف على التخصصات المطروحة في الجامعات الأردنية في الفصل الأول 2025-2026، ومشاهدة فيديوهات توضيحية لآلية التقديم، إضافة إلى تقديم طلب الرجاء الدخول إلى البوابة الإلكترونية (أدرس في الأردن) من خلال الرابط التالي: https://studyinjordan.jo/ar

كما تنوه الوزارة إلى أن عملية قبول الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) في الجامعات الأردنية الرسمية والجامعات الخاصة المذكورة أعلاه لن تتم إلا من خلال التقدم بطلب لهذا النظام الإلكتروني، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى أي وسيط من أي نوع، أو دفع أي رسوم إضافية أخرى لأي جهة كانت.

وفي حال وجود أي مشكلة تواجه الطالب أو أي استفسار يمكن التواصل مع الأرقام التالية من خلال الواتساب (00962781111185)، (00962779676691).