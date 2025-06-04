3 وفيات بحوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:تعاملت الكوادر الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية مع مجموعة من الحوادث المرورية التي أسفرت عن وقوع وفيات وعدد من الإصابات.

وقال ضابط ارتباط غرفة عمليات إدارة السير، إن حادث دهس وقع في مسرب الباص السريع- الرصيفة، وأدى إلى وفاة أحد الأشخاص، ونوّه إلى ضرورة استخدام الممرات والأماكن المخصصة للمشاة.

وتابع: “الفرق الأمنية وضعت خطة أمنية خلال فترة العيد في أماكن بيع الأضاحي، والأماكن التجارية، والأسواق”.

من جهته، بيّن ضابط ارتباط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، الملازم أول فادي السعيد، أن حادث تصادم وقع بين مركبتين شحن باتجاه طريق الموقر/الزرقاء – الأزرق، وأسفر الحادث عن حالتي وفاة وإصابتين متوسطتين.

كما وقع حادث تصادم على الطريق التنموي (شارع الـ100) باتجاه الزرقاء، وأسفر عن أربع إصابات تم إسعافهم إلى مستشفى التوتنجي