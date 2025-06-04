إدخال الذكاء الاصطناعي في فرز طلبات التوظيف بالقطاع العام

وطنا اليوم:بدأت هيئة الخدمة والإدارة العامة بتطبيق نظام توظيف جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي والمنصة الذكية، بدلا من الفرز اليدوي؛ في خطوة تهدف إلى تطوير آليات التعيين في القطاع الحكومي، وتسريع إجراءات الفرز والاختيار، وضمان الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين، وفقا لرئيس الهيئة، فايز النهار.

وقال النهار الأربعاء، إن هذا التحديث يأتي عقب صدور نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، الذي أقر الانتقال من نظام الدور التنافسي إلى نظام الإعلان المفتوح في التعيينات الحكومية.

وأضاف أن النظام الجديد يتيح لأي شخص تنطبق عليه شروط الوظيفة التقدم لها مباشرة، من دون التقيد بأولوية الدور، مما يفتح الباب أمام استقطاب الكفاءات القادرة على أداء المهام بكفاءة وفعالية.

ولفت إلى أن النظام الجديد يطبق الآن على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات، مشيرا إلى أن التقديم يتم من خلال المنصة الذكية للتوظيف، التي تم تفعيل نسختها الأولى.

وأوضح النهار أن أحد أبرز التحديثات في المنظومة الجديدة هو استخدام الذكاء الاصطناعي في فرز طلبات التوظيف، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة للتحديات السابقة، إذ كانت عملية الفرز تتم يدويا عبر لجنة مختصة، وتستغرق وقتا وجهدا كبيرين.

وبين أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تستخدم الآن وفق أسس وتعليمات محددة لكل وظيفة، حيث تقوم الخوارزميات بمطابقة الشروط المطلوبة مع المعلومات الموجودة في الطلبات المقدمة خلال ثوانٍ، مما يضمن الحيادية والشفافية، ويعزز المصداقية والعدالة في عملية التوظيف.

وأكد النهار أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير النسخة الثانية من المنصة الذكية، والتي تخضع لاختبارات لضمان سلامتها وحمايتها من أي تهديدات تقنية، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على استخدامها بكفاءة.

وأشار إلى أن هذه المنصة الذكية سيتم تطبيقها في جميع الوظائف الحكومية، لكن في البداية سيتم تجربتها على بعض القطاعات.

وشدد النهار على أن الرقابة البشرية ستظل حاضرة في جميع مراحل العملية، لضمان الاستخدام السليم للتكنولوجيا والتحقق من دقة أداء المنصة بما يتماشى مع المعايير المهنية والإدارية المعتمدة.