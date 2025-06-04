وزير الخارجية السوري: اتفاق مع قطر على توريد الغاز عبر الأردن

وطنا اليوم:أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الثلاثاء، عن اتفاق سوري قطري على توريد الغاز إلى سوريا عبر الأردن، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وجاء حديث الشيباني خلال مؤتمر صحفي في مطار دمشق الدولي عقب ترؤسه وفدا وزاريا سوريا إلى قطر، حيث أثمرت عن مجموعة من التفاهمات لدعم سوريا في مختلف القطاعات.

وقال إن الزيارة “أثمرت عن مجموعة من التفاهمات، ففي مجال الطاقة تم الاتفاق على متابعة توريد الغاز القطري إلى سوريا عبر الأردن، كما تم التفاهم على تعزيز التعاون في مجالي النفط والغاز، بما يشمل عقد اجتماعات تقنية لاحقة مع شركات عالمية مختصة، وفي المجال الاقتصادي والمالي تم الاتفاق على إعادة تفعيل الشركة القطرية السورية القابضة لتكون منصة استثمارية حقيقية”.

ورجح وجود زيارة لوفد اقتصادي قطري إلى دمشق خلال الشهر الحالي، لبحث مشاريع ذات أولوية.

وأضاف أنه سيتم تقديم دعم فني لجهود الحكومة السورية في الإصلاحات الاقتصادية والمالية؛ بما يشمل نقل المعرفة والخبرات، وسيتم تنظيم دورات تدريبية للكوادر في الحكومة السورية في المؤسسات القطرية، إضافة لتنسيق بدء البنوك القطرية بتقديم خدمة المراسلة لمصالح البنوك السورية بالريال القطري، بهدف ربط سوريا تدريجياً بالنظام المالي العالمي، ودعم جهود الحكومة في معالجة الديون تجاه المؤسسات المالية الدولية، وفق تسويات تراعي مصالح سوريا، وتفتح أبواب التعاون المستقبلي.

وأشار الشيباني إلى تفاهم على تعزيز التعاون في مجالي النفط والغاز، بما يشمل عقد اجتماعات تقنية لاحقة مع شركات عالمية مختصة، وفي المجال الاقتصادي والمالي تم الاتفاق على إعادة تفعيل الشركة القطرية السورية القابضة لتكون منصة استثمارية حقيقية، وهناك زيارة مرتقبة لوفد اقتصادي قطري إلى دمشق خلال هذا الشهر، لبحث مشاريع ذات أولوية.

وعقد الوفد السوري اجتماعا مع الهلال الأحمر القطري الذي سيتم من خلاله إرسال شاحنات من الأجهزة وسيارات الإسعاف براً وجواً إلى سوريا، وتم التباحث مع مؤسسة محمد بن حمد القابضة حول إنشاء مصانع أدوية جديدة لتلبية احتياجات السوق السوري، وتم الاتفاق مع وزارة الصحة القطرية على بناء مستشفى حديث ومتكامل ضمن خطة استراتيجية لدعم النظام الصحي السوري