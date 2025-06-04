العفو الدولية” تدعو لرفض “خطة المساعدات” في غزة ،

وطنا اليوم _دعت منظمة “العفو الدولية” (غير حكومية دولية تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان)، إلى “رفض خطة المساعدات التي تستخدمها (إسرائيل) سلاحا في قطاع غزة”، مطالبة “بتحرك دولي فعلي لإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.

وقالت المنظمة في بيان تلقته “قدس برس”، اليوم الثلاثاء، إن “المجتمع الدولي سمح باستمرار الكارثة والإبادة الجماعية في غزة لفترة طويلة”، مشيرة إلى أن “استخدام تجويع المدنيين يعد جريمة حرب يجب وضع حد لها فورا”.

وأشارت إلى أن “(إسرائيل)، بصفتها سلطة احتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان توفير الإمدادات الأساسية للسكان، كما أن إطلاق النار على فلسطينيين جياع قرب موقع مساعدات في رفح يعد حدثا مروعا يستدعي تحقيقا فوريا ومستقلا”.

وأوائل نيسان/ أبريل الماضي، اقترح الاحتلال الإسرائيلي “آلية منظمة لمراقبة ودخول المساعدات” إلى غزة،لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها، وقال إنها تهدد “بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق”.

ووفقا للخطة، ستتولى “مؤسسة غزة الإنسانية” (مدعومة من الولايات المتحدة)، مسؤولية المساعدات الإنسانية في غزة، وإدارة ما أصبحت تُعرف بـ”الفقاعات الإنسانية” التي ستخصص لمن تبقى من الفلسطينيين في “أحياء محمية بأسوار ومحاطة بحواجز”، وتديرها فرق أمنية خاصة، ولن يسمح بدخولها إلا لمن يتخطى تحقق “الهوية البيومترية”.

ولا يُعرف الكثير عن “مؤسسة غزة الإنسانية” المسجل مقرها الرئيسي منذ شباط/فبراير في جنيف، لكن الولايات المتحدة أيدت هذه المؤسسة من دون أن تكشف عما إذا كانت تساهم فيها بشكل مباشر.

أما المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة فهو جيك وود الذي عمل قناصا سابقا في قوات المارينز وخدم في العراق وأفغانستان، وله عدة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد فيها تعاطفه مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني مابين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.