بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

13 بالمئة نسبة ارتفاع عدد الشركات المسجلة في 5 أشهر

48 ثانية ago
13 بالمئة نسبة ارتفاع عدد الشركات المسجلة في 5 أشهر

وطنا اليوم:ارتفع عدد الشركات المسجلة، خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي بنسبة 13 بالمئة وبعدد 2980 شركة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، حين سُجلت 2635 شركة.
وبحسب بيانات مراقبة الشركات بلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة في الفترة نفسها ما يزيد على 130 مليون دينار، فيما كانت أعلى أنواع الشركات تسجيلا، هي ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 2158 شركة وبنسبة 72.4 بالمئة من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 48 مليون دينار.
وانخفض عدد الشركات التي شطبت أو فسخت تسجيلها منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي، بنسبة 46 بالمئة وبعدد 478 شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، بعدد 878 شركة.
وارتفع معدل محصلة زيادة رؤوس الأموال للفترة المذكور، بنسبة 293 بالمئة، وبقيمة وصلت نحو 615 مليون دينار، إذ رفعت 750 شركة رؤوس أموالها بما قيمته نحو 736 مليون دينار، مقارنة مع 380 شركة وبرؤوس أموال قيمتها نحو 179 مليون دينار، في الفترة ذاتها من 20244.
وخفضت 127 شركة رؤوس أموالها بما قيمته نحو 121 مليون دينار، مقارنة مع 103 شركات وبقيمة رؤوس أموال بلغت نحو 22 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:41

المحكمة العليا الشرعية تنقض حكماً بحجر والدة على ابنتها لصرفها 1.7 مليون دينار

20:22

حدث أمني بالشجاعية ومروحيات إسرائيلية تجلي جنودا مصابين

20:15

جيش الاحتلال : جاهزون لمواجهة سفينة أسطول الحرية

19:40

في الخرطوم.. المقابر تتمدد في الشوارع مع ارتفاع عدد الوفيات

19:28

أورنج الأردن تدعم تحدي الغد لتمكين 4 مجموعات ريادية لتطوّر حلولاً تعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة

19:20

الملك يشارك بالمؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات الاثنين المقبل في فرنسا

19:13

نشاط مفاجئ لإذاعة يوم القيامة الروسية

19:08

الأردن وسوريا يبحثان تطوير التعاون في شؤون العمل والتدريب المهني

19:05

رقمنة 67.5% من الخدمات الحكومية.. وتطبيق سند يوفر 500 خدمة إلكترونية

19:00

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الفالح العجارمة

17:28

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية وشبابية ونسائية ورياضية من أبناء لواء بني كنانة

16:50

المومني : دورنا جميعا مواجهة خطاب الإحباط والتشكيك بالحقائق والوضوح

وفيات
وفيات الثلاثاء 3-6-2025شقيق الشهيد وصفي التل في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-6-2025الحاج موفق حمدان ابراهيم الردايدة في ذمة اللهوفيات الأحد 1-6-2025