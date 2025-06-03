13 بالمئة نسبة ارتفاع عدد الشركات المسجلة في 5 أشهر

وطنا اليوم:ارتفع عدد الشركات المسجلة، خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي بنسبة 13 بالمئة وبعدد 2980 شركة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، حين سُجلت 2635 شركة.

وبحسب بيانات مراقبة الشركات بلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة في الفترة نفسها ما يزيد على 130 مليون دينار، فيما كانت أعلى أنواع الشركات تسجيلا، هي ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 2158 شركة وبنسبة 72.4 بالمئة من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 48 مليون دينار.

وانخفض عدد الشركات التي شطبت أو فسخت تسجيلها منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي، بنسبة 46 بالمئة وبعدد 478 شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، بعدد 878 شركة.

وارتفع معدل محصلة زيادة رؤوس الأموال للفترة المذكور، بنسبة 293 بالمئة، وبقيمة وصلت نحو 615 مليون دينار، إذ رفعت 750 شركة رؤوس أموالها بما قيمته نحو 736 مليون دينار، مقارنة مع 380 شركة وبرؤوس أموال قيمتها نحو 179 مليون دينار، في الفترة ذاتها من 20244.

وخفضت 127 شركة رؤوس أموالها بما قيمته نحو 121 مليون دينار، مقارنة مع 103 شركات وبقيمة رؤوس أموال بلغت نحو 22 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.