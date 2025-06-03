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حدث أمني بالشجاعية ومروحيات إسرائيلية تجلي جنودا مصابين

دقيقة واحدة ago
حدث أمني بالشجاعية ومروحيات إسرائيلية تجلي جنودا مصابين

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء إن حدثا أمنيا وقع في صفوف جنود الجيش بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط إصابات.
وأوضحت أن اشتباكا مسلحا بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا يزال مستمرا في حي الشجاعية.
وأشارت إلى هبوط مروحيات عسكرية في مستشفيي إيخيلوف بتل أبيب وسوروكا في بئر السبع، بعد إعلانها في وقت سابق بأن طائرات عمودية في طريقها لنقل جنود جرحى من قطاع غزة.
كما لفتت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يوفر غطاء جويا للجيش في حي الشجاعية.
من جانبه، قال مصدر إن الجيش الإسرائيلي يفرض تعتيما إعلاميا كبيرا بشأن الحدث الأمني الجديد، مشيرا إلى معلومات تفيد بإلقاء مسيّرة فلسطينية قنبلة على قوة عسكرية إسرائيلية.
وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود خلال معارك أمس الاثنين في شمالي القطاع.
وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أمس الاثنين خوض مقاتليها اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من المسافة صفر شرق مخيم جباليا، مشيرة إلى إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.
ومطلع الشهر الجاري، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، إنه أصدر تعليمات إلى قواته بتوسيع نطاق العملية العسكرية لتشمل مناطق إضافية في شمال قطاع غزة وجنوبه.
وحسب بيانات رسمية، بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 861 قتيلا بينهم 416 منذ بدء العملية العسكرية البرية الإسرائيلية أواخر الشهر ذاته.


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