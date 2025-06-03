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الأردن وسوريا يبحثان تطوير التعاون في شؤون العمل والتدريب المهني

دقيقة واحدة ago
الأردن وسوريا يبحثان تطوير التعاون في شؤون العمل والتدريب المهني

وطنا اليوم:بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات، أوجه التعاون المشترك بين الأردن وسوريا في مجالات العمل، وذلك على هامش أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي 2025 المنعقد في جنيف بين 2 و13 حزيران الجاري.
وأكد الجانبان على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين، لا سيما في ملفات العمل والتفتيش العمالي والتشغيل والتدريب المهني.
وتناول اللقاء عدداً من القضايا المهمة، أبرزها تطوير منظومة التفتيش العمالي، ومنصة “حماية” الإلكترونية الأردنية لتلقي الشكاوى العمالية، إضافة إلى ملف الضمان الاجتماعي وخبرات الأردن في هذا المجال، إلى جانب بحث آفاق التعاون المستقبلي.
كما ناقش الطرفان آليات الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء أكاديميات تدريب مهني، تهدف إلى تمكين الشباب وتأهيلهم بمهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، ضمن توجه مشترك لدعم الطاقات الشابة وتوفير فرص التشغيل.
وقدّم الوزير البكار عرضاً لعدد من البرامج الحكومية الأردنية، من بينها البرنامج الوطني للتشغيل ومبادرة الفروع الإنتاجية، التي تسهم في تشغيل الأردنيين وتوطين التنمية في المناطق الأقل حظاً كالبوادي والأرياف.
وحضر اللقاء السفير الأردني لدى جنيف أكرم الحراحشة، والمندوب الدائم للأردن في البعثة الدائمة، إلى جانب رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى مراد، والعين شرحبيل الماضي، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير.


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