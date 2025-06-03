المومني : دورنا جميعا مواجهة خطاب الإحباط والتشكيك بالحقائق والوضوح

وطنا اليوم:التقى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، طلبة وأعضاء هيئة تدريس في جامعة الزرقاء.

وأوضح أن المشاركة السياسية ممارسة مدنية متواصلة لا يمكن أن تزدهر دون إعلام مسؤول، ومهني، يحترم الحقيقة، ويتيح المجال للرأي والرأي الآخر تحت مظلة الدولة والدستور.

وشدد على أن “دورنا جميعا أن نواجه خطاب الإحباط والتشكيك بالحقائق والوضوح، بإعلام مسؤول يشرح، ويُفسّر، ويعيد الثقة، ويحترم عقل المواطن، ويعامله كشريك”.

وقال المومني، مخاطبا جيلًا رقميًا يصنع محتواه بنفسه، ويعيد تشكيل ملامح النقاش العام، “أنتم شركاء في صياغة الرأي العام، ومطلوب منكم أن تمارسوا حرّيتكم بمسؤولية، وأن تملؤوا الفضاء الرقمي بمحتوى يحترم الحقيقة ويخدم الوطن”.

وأكد أن قضايا الشباب هي جوهر النقاش التنموي، تتقاطع مع مسار المشاركة السياسية، ويجب فتح النوافذ أمام قصص النجاح، وفرص الريادة، وثقافة المبادرة والإنتاج.