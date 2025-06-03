سفير سلطنة عُمان في الأردن يرعى فعاليات ملتقى المكتبة الثقافي في جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:رعى سفير سلطنة عُمان في المملكة الأردنية الهاشمية سعادة الشيخ فهد عبد الرحمن بن أحمد العجيلي، افتتاح فعاليات “ملتقى المكتبة الثقافي”، الذي نظمته دائرة المكتبة ومصادر المعلومات في جامعة فيلادلفيا، بمشاركة 50 جالية عربية ممثلة بطلبة الجامعة، بحضور نائب رئيس جامعة فيلادلفيا للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، وسكرتير أول قائم بأعمال القسم الثقافي في سفارة سلطنة عُمان الدكتور سالم بن سليمان الوهيبي، ورئيس القسم الأكاديمي في سفارة سلطنة عُمان الدكتور عبدالله عبيدات ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في جامعة فيلادلفيا قيس بني خلف

واشتمل الملتقى، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية السنوية في الجامعة، على أنشطة متنوعة تسلط الضوء على أهمية الثقافة كجسر للتواصل بين الشعوب، من أبرزها “معرض الجاليات العربية”، الذي شاركت فيه وفود طلابية تمثل عدة دول عربية، حيث قدّم المشاركون عروضًا تراثية وفنية، وأطباقًا شعبية تعبّر عن الموروث الثقافي لكل دولة، كما تميز الملتقى بـمعرض الكتاب، الذي أقيم بجناح واسع ويستمر لمدة يومين على التوالي، وضم عددًا من دور النشر المحلية التي عرضت مؤلفات متنوعة في مجالات الأدب، والفكر، والعلوم، والبحث العلمي

وجال سعادة السفير العجيلي في أروقة المعرض، حيث استمع إلى شرح من مديرة دائرة المكتبة ومصادر المعلومات الدكتورة سناء السيد، والطلبة المشاركين حول ما تقدمه كل دولة من محتوى ثقافي وتراثي، مبديًا إعجابه بالتنظيم المتميز والتنوع الثقافي الذي يعكس روح التعاون بين الطلبة العرب داخل الجامعة

وأكد السفير العجيلي ان مثل هذه المبادرات لا تسهم فقط في تعزيز قيم الحوار والانفتاح، بل تؤكد على الدور الحيوي للمؤسسات الأكاديمية في ترسيخ الهوية الثقافية وتعميق الانتماء العربي المشترك، مثمنًا جهود جامعة فيلادلفيا في بناء بيئة جامعية تفاعلية تتيح لطلبتها الانفتاح على الثقافات المختلفة، وتغرس فيهم الوعي والمسؤولية، مما يهيئ جيلًا واعيًا قادرًا على مواجهة تحديات المستقبل.

من جانبه، رحّب نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، بسعادة السفير والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن الملتقى يجسد رؤية الجامعة في تعزيز روح التعاون والانتماء بين الطلبة، خاصة أولئك القادمين من دول شقيقة وصديقة

من جهتها، أكدت مديرة دائرة المكتبة ومصادر المعلومات، أن الملتقى يهدف إلى التركيز على أن المكتبة الجامعية هي مركزًا للكتب والمصادر الأكاديمية بالإضافة إلى أنها مساحة تفاعلية حيّة للثقافة وإبراز التراث الثقافي كمصدرًا للمعلومات، مشيرةً إلى أن تنوع المشاركات يعكس روح الجامعة الشمولية.

واختُتمت فعاليات الملتقى بتكريم الجهات المشاركة، والتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء احتفالية اتسمت بالبهجة والتفاعل الثقافي البناء