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تكريم عمان الاهلية بحفل الأولمبياد العالمي لجمعية المواهب العلمية الثقافية

35 ثانية ago
تكريم عمان الاهلية بحفل الأولمبياد العالمي لجمعية المواهب العلمية الثقافية

وطنا اليوم:برعاية معالي وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتورعزمي محافظة، أقامت جمعية المواهب العلمية الثقافية الأردنية الحفل الختامي للأولمبياد العالمي الخامس، وذلك يوم الأحد الموافق 1 حزيران 2025، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي في عمان.
وخلال الحفل، جرى تكريم جامعة عمّان الأهلية، ممثلة بعطوفة رئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، تقديرًا لإسهامها الفاعل في إنجاح فعاليات الأولمبياد، والدور البارز الذي قامت به الجامعة خلال مختلف مراحله.
وقد تسلّمت درع التكريم نيابةً عن عطوفة الرئيس، الأستاذة الدكتورة حنان إبراهيم، عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة .


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