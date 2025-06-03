مشاركة أردنية متميزة في ندوة حول الشهادات المصغرة في الرباط

وطنا اليوم:شارك وفد أردني رفيع المستوى في أعمال ندوة “الشهادات المصغرة- المهارات والتوظيف” التي ينظمها الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة تطوير التعليم العالي في دول الجوار، والتي عُقدت يومي 2 و3 حزيران (يونيو) 2025 في مدينة الرباط، المملكة المغربية، بمشاركة أكثر من 60 خبيرًا من 28 دولة.

وضم الوفد الأردني كلاً من الدكتور أحمد أبو الهيجا مدير مكتب إيراسموس بلس في الأردن، والدكتور محمود الشياب رئيس فريق تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور مأمون الدبعي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ظافر الصرايرة رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

وقد تميزت المشاركة الأردنية بتفاعل إيجابي ومداخلات بناءة، عكست التزام الأردن بتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، مستفيدةً من خبرات الدول المشاركة وخبراء الاتحاد الأوروبي الحاضرين، حيث شارك كل من الدكتور مأمون الدبعي، والدكتور ظافر الصرايرة في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى الخاصة بصناع القرار (Policy Maker Round Table)، والتي تناولت واقع سياسات التعليم العالي ودور الشهادات المصغرة في تعزيز مهارات الطلبة والخريجين وربطها بسوق العمل. كما استعرض الدكتور الدبعي الجهود الأردنية في تطوير سياسة وطنية للشهادات المصغرة بالتعاون مع هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وبالشراكة مع مكتب إيراسموس بلس، والجامعات الأردنية، والقطاع الخاص، مشيراً إلى الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطوير إطار قانوني وطني وربطه برؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033.

وأشار الوفد الأردني إلى التزام الأردن بدعم التعليم المستمر وتوسيع فرص التعلم المرن، من خلال تعزيز الاعتراف بالتعلم غير الرسمي والاعتراف بالتعلم السابق (RPL)، مؤكداً أهمية تطوير منصة رقمية وطنية لتوثيق واعتماد الشهادات المصغرة لضمان الشفافية والمصداقية، كما تطرق الفريق إلى بعض التحديات التي تعيق الاعتراف الرسمي بهذه الشهادات وأهمية التعاون الإقليمي والدولي لتذليل هذه العقبات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار الجهود الأردنية لتعزيز مكانة التعليم العالي، وإدماج الشهادات المصغرة كأداة فاعلة لدعم التعلم المستمر، والمهارات الحديثة، والتوظيف، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة متطلبات سوق العمل.