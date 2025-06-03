وزير الأوقاف يوصي الحجاج بالبقاء في خيام عرفات تجنبا لضربات الشمس

وطنا اليوم:أوصى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، الثلاثاء، حجاج البعثة الأردنية بالبقاء في خيام عرفات عند تفويج الحجاج إليها.

ودعا الخلايلة، في تصريح على هامش جولة تفقدية لخيام عرفات، إلى عدم الخروج من الخيمة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، تجنبًا لضربات الشمس.

وأشار إلى أن الخيام تحتوي على أماكن للصلاة، إضافة إلى توفر الطعام والماء، وقرب المرافق الصحية منها.

ويبلغ عدد حجاج الأردن للموسم الحالي 8 آلاف حاج وحاجة، إلى جانب 4500 حاج من مسلمي عام 1948، ترافقهم بعثة للإرشاد والرعاية تضم مرشدين وإداريين وكادرًا طبيًا وإعلاميًا.

وأكد الخلايلة، أنه سيتم البدء بتفويج الحجاج الأردنيين إلى مشعر عرفات مساء غد الأربعاء، لتبدأ مناسك الحج واستقبال الركن الأعظم في جبل عرفات.

وقال ، إن عملية تفويج الحجاج الأردنيين ستتم وفق برنامج خاص وعلى دفعات منتظمة عبر حافلات لقضاء الليلة في عرفات والاستعداد لاستقبال يوم عرفة “الركن الأعظم في مناسك الحج”، حيث سيتم مع غروب شمس يوم عرفة النفرة إلى مزدلفة ومن ثم التوجه إلى المسجد الحرام للطواف والسعي، بهدف التسهيل على الحجاج وتجنب تعرضهم لأشعة الشمس.

ودعا الخلايلة الحجاج الأردنيين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات البعثة الإدارية والمرشدين، حفاظا على سلامتهم ولضمان أداء مناسك الحج بالشكل السليم شرعاً وبسهولة.