نفاع تنعى سناء العجارمة مستشارة رئيس مجلس النواب

وطنا اليوم:نعت مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع وفاة

سناء فالح العجارمة مستشارة رئيس مجلس النواب الأردني للكتل البرلمانية

وقالت نفاع : أن سناء كانت مثالا لدماثة الخلق والأصالة ، واشارت الى أنها كانت صادقة للوعد ومثابرة جدا في أداء عملها على أكمل وجه ، قَبل أن يأخذها الموت ، على الرّغمِ مِن أنّ الموت حقٌ على كُلِ إنسان، إلا أنّهُ الأقسى والأصعب والأفجَع على النفسِ، ولا يبقى لنا سوى ذكريات كانت تجمعنا معهُم ولا يبقى الا الدعاء لهم.

واضافت تعازينا الحارة لعشيرة العجارمة ولذوي الفقيدة تغمدها اللة بواسع رحمتة واسكنها جناتة والهم ذويها الصبر وحسن العزاء

أن لله وان الية راجعون