بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

نفاع تنعى سناء العجارمة مستشارة رئيس مجلس النواب

40 ثانية ago
نفاع تنعى سناء العجارمة مستشارة رئيس مجلس النواب

وطنا اليوم:نعت مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع وفاة
سناء فالح العجارمة مستشارة رئيس مجلس النواب الأردني للكتل البرلمانية
وقالت نفاع : أن سناء كانت مثالا لدماثة الخلق والأصالة ، واشارت الى أنها كانت صادقة للوعد ومثابرة جدا في أداء عملها على أكمل وجه ، قَبل أن يأخذها الموت ، على الرّغمِ مِن أنّ الموت حقٌ على كُلِ إنسان، إلا أنّهُ الأقسى والأصعب والأفجَع على النفسِ، ولا يبقى لنا سوى ذكريات كانت تجمعنا معهُم ولا يبقى الا الدعاء لهم.
واضافت تعازينا الحارة لعشيرة العجارمة ولذوي الفقيدة تغمدها اللة بواسع رحمتة واسكنها جناتة والهم ذويها الصبر وحسن العزاء
أن لله وان الية راجعون


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:31

باحثون من 14 دولة يجتمعون في فيلادلفيا لبحث مستقبل الأعمال في ظل الذكاء الاصطناعي

10:25

وزارة الشباب: مواقع عرض مباراة الأردن وعُمان جاهزة

10:12

2.849 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 5 أشهر

10:04

استشهاد 24 فلسطينيا اثناء انتظارهم مساعدات في غزة

09:57

وفاتان بحادث تصادم ودهس خلال 24 ساعة

09:52

بعد مرموش.. مانشستر سيتي يسعى لضم نجم عربي آخر

09:42

الضمان لديه تعليماته؛ ضبط مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات

09:39

المتكاملة : الحافلات ستتحرك وفقا لمواعيد محددة حتى وإن كانت خالية من الركاب

09:29

إقالات مفاجئة بإدارة ترامب تثير قلق نتنياهو

09:21

توجه لإنشاء مجمّع وراثي للقمح والشعير والبقوليات بمركز المشقر للبحوث الزراعية

09:15

تحذير من رسائل احتيالية تَدّعي أن مصدرها مركز الاتصال الوطني

09:11

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب حدود اليونان مع تركيا

وفيات
شقيق الشهيد وصفي التل في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-6-2025الحاج موفق حمدان ابراهيم الردايدة في ذمة اللهوفيات الأحد 1-6-2025وفيات الجمعة 30-5-2025