باحثون من 14 دولة يجتمعون في فيلادلفيا لبحث مستقبل الأعمال في ظل الذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:في أجواء علمية ملهمة، افتتحت كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا، مؤخراً، أعمال مؤتمرها الدولي تحت عنوان: مستقبل منظمات الأعمال في ظل الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال الرقمية، بمشاركة نوعية من الباحثين والخبراء يمثلون 14 دولة، و تقديم 82 ورقة بحثية ضمن أحد عشر محورًا علميًا متخصصًا تناولت أحدث التوجهات والتحديات في مجالات الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، وريادة الأعمال.

وأكد رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح في كلمته الافتتاحية، بحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز مكانتها البحثية ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال الرقمية باتا يمثلان ركيزة أساسية في مستقبل منظمات الأعمال.

وأشار الجراح إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أن الاستقلال يشكل رمزًا للبناء والتطور في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

من جانبه، أكد عميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي، أن المؤتمر يعكس رؤية الكلية في التفاعل مع التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال الرقمية لم يعودا مجرد أدوات دعم، بل أصبحا من المحركات الأساسية للنمو والابتكار والتنافسية.

وبين الصمادي أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التكامل بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي، من خلال توفير منصة علمية لتبادل الخبرات بين الباحثين من مختلف الدول، بما يسهم في تطوير منظمات الأعمال لمواكبة المستقبل الرقمي

وشهدت فعاليات المؤتمر التي شهدها عمداء الكليات ومدراء الدوائر في جامعة فيلادلفيا حضورًا وتفاعلًا مميزًا من الأكاديميين والمهنيين، مع الإشادة بمستوى التنظيم وجودة الأوراق البحثية، حيث تميّزت الجلسات بنقاشات ثرية عكست تنوّع الخبرات والرؤى، مما يعزّز من مكانة كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا كوجهة أكاديمية رائدة في المنطقة