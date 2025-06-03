وفاتان بحادث تصادم ودهس خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم أمس الإثنين بين 3 مركبات على طريق جابر باتجاه الرمثا، حيث نتج عن الحادث وفاة راكب وإصابة آخر إصابة متوسطة، حيث جرى إخلاء الوفاة والإصابة إلى مستشفى الرمثا الحكومي.

كما أشارت إلى وقوع حادث دهس أمس الإثنين في منطقة الأشرفية، حيث نتج عن الحادث وفاة أحد المشاة، معلّلة الحادث بعدم أخذ السائق للاحتياطات المرورية اللازمة.