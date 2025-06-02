مقتل 3 جنود إسرائيليين بمعارك شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الاثنين باستهداف عربة عسكرية من طراز هامر بصاروخ مضاد للدروع في قطاع غزة.

وأوضحت أن 3 جنود قُتلوا وأصيب اثنان في استهداف المركبة العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة.

وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية:

الحادث الأمني الصعب في منطقة جباليا بقطاع غزة لا يزال مستمرا.

3 مروحيات عسكرية تحاول إجلاء الجنود الجرحى في عملية جباليا.

مروحيات عسكرية تطلق نيران كثيفة في منطقة جباليا.