وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الاثنين باستهداف عربة عسكرية من طراز هامر بصاروخ مضاد للدروع في قطاع غزة.
وأوضحت أن 3 جنود قُتلوا وأصيب اثنان في استهداف المركبة العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة.
وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية:
الحادث الأمني الصعب في منطقة جباليا بقطاع غزة لا يزال مستمرا.
3 مروحيات عسكرية تحاول إجلاء الجنود الجرحى في عملية جباليا.
مروحيات عسكرية تطلق نيران كثيفة في منطقة جباليا.
مقتل 3 جنود إسرائيليين بمعارك شمال قطاع غزة
وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الاثنين باستهداف عربة عسكرية من طراز هامر بصاروخ مضاد للدروع في قطاع غزة.