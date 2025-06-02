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مقتل 3 جنود إسرائيليين بمعارك شمال قطاع غزة

2 يونيو 2025
مقتل 3 جنود إسرائيليين بمعارك شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الاثنين باستهداف عربة عسكرية من طراز هامر بصاروخ مضاد للدروع في قطاع غزة.
وأوضحت أن 3 جنود قُتلوا وأصيب اثنان في استهداف المركبة العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة.
وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية:
الحادث الأمني الصعب في منطقة جباليا بقطاع غزة لا يزال مستمرا.
3 مروحيات عسكرية تحاول إجلاء الجنود الجرحى في عملية جباليا.
مروحيات عسكرية تطلق نيران كثيفة في منطقة جباليا.


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