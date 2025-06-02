الحملة الأردنية و الخيرية الهاشمية توزعان وجبات في محافظات غزة

وطنا اليوم:واصلت الحملة الأردنية في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تنفيذ مبادرة “المطبخ الأردني”، حيث تم توزيع آلاف الوجبات الساخنة على العائلات المتضررة في مختلف محافظات القطاع.

وشملت الحملة توزيع الوجبات في مناطق متعددة من شمال ووسط وجنوب القطاع، ضمن جهود مستمرة لتقديم الدعم الغذائي للأسر التي تواجه أوضاعًا إنسانية صعبة؛ نتيجة الحرب المتواصلة والحصار المفروض.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من البرامج الإنسانية التي تنفذها الحملة الأردنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية في غزة.