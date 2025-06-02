بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الحملة الأردنية و الخيرية الهاشمية توزعان وجبات في محافظات غزة

2 يونيو 2025
الحملة الأردنية و الخيرية الهاشمية توزعان وجبات في محافظات غزة

وطنا اليوم:واصلت الحملة الأردنية في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تنفيذ مبادرة “المطبخ الأردني”، حيث تم توزيع آلاف الوجبات الساخنة على العائلات المتضررة في مختلف محافظات القطاع.
وشملت الحملة توزيع الوجبات في مناطق متعددة من شمال ووسط وجنوب القطاع، ضمن جهود مستمرة لتقديم الدعم الغذائي للأسر التي تواجه أوضاعًا إنسانية صعبة؛ نتيجة الحرب المتواصلة والحصار المفروض.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من البرامج الإنسانية التي تنفذها الحملة الأردنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية في غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:44

بعثة الحج الصحفية تنفي انسحاب صحفيين من لقاء وزير الأوقاف

03:40

نمو تسجيل الشركات 13 % خلال خمسة أشهر

02:40

ترامب: لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم في إيران

01:21

شقيق الشهيد وصفي التل في ذمة الله

00:08

وليمة عشاء في منزل ابو انشيش بالقويسمه

23:37

الرئيس البرازيلي يكرّم الدكتور معن النسور، الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية بوسام ريو برانكو تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

22:52

بين مدرستي: البكالوريا واربد الثانوية!

21:12

مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي آل خزنة كاتبي

20:37

إجراءات قانونية خلال أيام لتحصيل حقوق تجار تضرروا من حريق باخرة صينية

20:31

واشنطن توافق على انضمام مقاتلين أجانب إلى الجيش السوري

20:17

مبادرة مجتمعية.. نحو أفراح أقل كلفة وأحزان أكثر رحمة

19:49

مقتل 3 جنود إسرائيليين بمعارك شمال قطاع غزة

وفيات
شقيق الشهيد وصفي التل في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-6-2025الحاج موفق حمدان ابراهيم الردايدة في ذمة اللهوفيات الأحد 1-6-2025وفيات الجمعة 30-5-2025