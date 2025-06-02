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ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54 في كلية الملك الحسين الجوية

2 يونيو 2025
ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54 في كلية الملك الحسين الجوية

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54، في كلية الملك الحسين الجوية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع الحفل سمو الأمير راشد بن الحسن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد سلاح الجو الملكي، وآمر كلية الملك الحسين الجوية.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم استعرض سمو ولي العهد طابور الخريجين من أمام المنصة، بنظامي المسير البطيء والعادي.
وهنأ مفتي القوات المسلحة بالإنابة في كلمة له كوكبة الخريجين، الذين سينضمون إلى نسور سلاح الجو الملكي حاملين لواء الصبر والإقدام، والوفاء بالعهد والإخلاص لله والوطن والملك، ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار.
وأكد أن الوطن سيبقى منبرا للوسطية والاعتدال، وموطن إغاثة للملهوف، ونصرة للضعيف، ومنبرا لنشر السلام والوئام.
من جهته، قال آمر كلية الملك الحسين الجوية إن هذا اليوم يمثل تتويجا لجهود الخريجين، وثمرة للرؤية الملكية السامية في دعم وتطوير قدرات سلاح الجو الملكي، ليبقى درعا للوطن.
وبين أن الخريجين نالوا خلال دراستهم وتدريبهم جميع أشكال التأهيل العسكري والأكاديمي، ليكونوا على قدر عال من الكفاءة والجاهزية.
وقلد سمو ولي العهد الأجنحة للخريجين والخريجات، ووزع الشهادات والجوائز التقديرية على الحاصلين على المراكز الأولى في مختلف التخصصات.
وتابع سموه والحضور عرضا جويا نفذته طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعمودية والتدريبية.
وحضر الحفل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدﷲ المعايطة، وملحقون عسكريون معتمدون لدى المملكة، وجمع من أهالي الخريجين.


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