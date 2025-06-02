وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة يلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين

وطنا اليوم:التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة اليوم الإثنين في مكتبه في حرم الوزارة نقيب الصحفيين الأردنيين السيد طارق المومني، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، وفي بداية اللقاء هنئ الوزير محافظة النقيب المومني وأعضاء المجلس بثقة الأسرة الصحفية في المملكة متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في تطوير الخدمات التي تقدمها النقابة، والارتقاء بهذه المهنة المميزة مؤكداً على أهمية الإعلام الوطني الفعال، ودوره في خدمة الدولة الأردنية.

بدوره شكر المومني الوزير محافظة على تعاونه مع الصحفيين والإعلام بشكل عام مؤكداً على دعم النقابة لكل ما يخدم الوطن والمواطن من تسليط الضوء على الانجازات، وتقديم النقد الهادف والبناء، ومحاربة الشائعات والأخبار غير الصحيحة.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل قيام النقابة بدور فعال في تدريس مساقات التربية الإعلامية، والمشاركة في صياغة المنهاج الخاص بها، وتعيين خريجي تخصصات الاعلام والصحافة من منتسبي النقابة في أقسام الإعلام في مختلف مديريات التربية والتعليم بعد حصولهم على التدريب اللازم، إضافةً إلى ضرورة تطوير الخطط الدراسية في كليات الإعلام في مختلف الجامعات والكليات الأردنية بما يتوافق مع التطورات المتسارعة في العالم، وبما يخدم تجويد مخرجات هذه الجامعات والكليات وتزويد خريجيها بالمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، كما تطرق النقاش إلى مطالبة النقابة برفع الحد الأدنى لمعدل القبول في تخصصات كليات الاعلام، وصرف علاوة المهنة لأعضاء هيئة التدريس العاملين في كليات الإعلام في الجامعات الأردنية، والمحررين العاملين في وزارة التربية والتعليم من أعضاء نقابة الصحفيين.

وقد حضر اللقاء مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/الناطق الإعلامي باسم الوزارة.