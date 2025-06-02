سيدة تستشير AI لشراء بطيخة .. هل أصاب؟

وطنا اليوم:دخلت أدوات الذكاء الاصطناعي مؤخراً بتفاصيل حياة الناس إلى حد كبير، وذلك وفقاً لما تشير إليه منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

أي بطيخة أختار؟

وفي جديد هذه الظاهرة، أن نشرت سيدة مقطع فيديو يظهر تجربتها مع تقنية ChatGPT، التي استعانت بها لاختيار أفضل بطيخة.

فقد التقطت السيدة صورا للفاكهة وعرضتها على البرنامج، الذي قام بدوره وأشار إلى الحبة المناسبة.

لم تقف الأمور عند هذا الحد، بل عادت السيدة ونشرت لقطات للفاكهة بعد أن قطّعتها لتثني على النتائج التي أعطتها إياها التقنية، إذ أصاب ChatGPT بتحليل الصورة وتقديم توصيات دقيقة حول أفضلها من حيث النضج والجودة.

كما لاقى الفيديو إعجابات واسعة على المنصات، وسط تعليقات تؤكد على الدور الكبير الذي باتت تقوم به أدوات الذكاء الاصطناعي في حياة الناس.

شريك أساسي

يذكر أنه وقبل عقدين من الزمن، لم تكن التكنولوجيا شريكة الإنسان في تفاصيل حياته اليومية حول العالم مثل اليوم.

لكن الذكاء الاصطناعي بات رفيقاً أساسياً في تفاصيل حياة البعض اليومية، وتجاوز دوره كوسيلة للترفيه أو أداء المهام البسيطة، وأصبح مساعداً أساسياً لأداء المهام بين العمل والبيت والحياة بشكل عام.