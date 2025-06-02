للعام الثاني على التوالي أمنية تجدد دعمها لمنتدى “تواصل 2025 ”

وطنا اليوم:جددت شركة أمنية دعمها لمنتدى “تواصل 2025 “، الذي عُقد يوم السبت الماضي برعاية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وذلك للعام الثاني على التوالي، في تأكيد جديد على التزامها بدعم المنصات التي تُعزز دور الشباب وتفتح أمامهم آفاقاً للإبداع والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الأردن.

وحضر المنتدى، الذي أقيم في مجمع الملك حسين للأعمال بالعاصمة عمّان، الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل الجلاهمة، إلى جانب عدد من كبار قيادات الشركة، حيث شهدت النسخة الثالثة من المنتدى مشاركة شبابية واسعة من مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى 22 متحدثاً ومحاوراً من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

وتضمن المنتدى 6 جلسات حوارية ركزت على محوري التحول الاقتصادي والاستعداد للمستقبل، حيث مثلت أمنية شريكاً أساسياً في هذه الفعالية التي تهدف إلى تمكين الشباب وإتاحة فرص حوارية مباشرة مع صناع القرار.

ويأتي دعم أمنية للمنتدى امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها مع مؤسسة ولي العهد عام 2018، وتعكس رؤيتها الهادفة إلى دعم المبادرات الشبابية والتعليمية والريادية، انطلاقاً من إيمانها بدور القطاع الخاص في بناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات واغتنام الفرص بثقة وكفاءة.

وبهذه المناسبة، أكّد فيصل الجلاهمة، الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، أن دعم أمنية للمنتدى يأتي انسجاماً مع استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية، التي تركّز على تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم الرقمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية، تماشياً مع رؤية صاحب السمو ولي العهد التي تضع الابتكار التكنولوجي والتحوّل الرقمي في صدارة أولويات بناء الاقتصاد المعرفي.

وأشار إلى أن منتدى “تواصل” يشكّل منصةً حيويةً لتبادل الأفكار حول أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وكذلك الحلول الذكية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الاستثمار في هذه المجالات يُعدّ ركيزةً أساسيةً لمواكبة المستقبل. وأكد أن أمنية، بوصفها رائدة في تقديم الحلول التقنية المتقدمة، تضع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صدارة أولوياتها الاستثمارية، وذلك من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متطورة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ويذكر أن منتدى تواصل قد أصبح منصة وطنية رائدة للحوار البناء بين الشباب وصناع القرار، حيث يسلط الضوء على أولويات الشباب الأردني ويتيح لهم فرصة تقديم مقترحاتهم ومبادراتهم بشكل مباشر.