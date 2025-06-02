معدل البطالة في الأردن يسجّل 21.3% في الربع الأول من 2025

وطنا اليوم:بلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 21.3% بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2024 حيث بلغ آنذاك 21.4%، وفق دائرة الإحصاءات العامة.

وأشار تقرير الدائرة الربعي حول العمالة والبطالة في المملكة ، الذي صدر الاثنين، أنه على المدى البعيد، انخفضت البطالة بمقدار 1.5 نقطة مئوية خلال ثلاثة أعوام (مقارنة مع نفس الربع عام 2022).

وبلغ معدل البطالة للذكور 18.6% خلال الربع الأول من عام 2025 بارتفاع مقداره 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024،فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 31.2% خلال الربع الأول من عام 2025 بانخفاض مقداره 3.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

ووفق التقرير، ارتفع معدل البطالة للذكور بمقدار 0.4 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 1.0 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع الرابع عام 2024.

– المتعطلون والمشتغلون –

وأشارت النتائج إلى أن حوالي 60% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وحوالي 40% كانت مؤهلاتهم أقل من الثانوي.

كما بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 23 سنة فأكثر 31.0%، تركز 60.0% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 58.2%.

وبلغت نسبة المشتغلين الذين يحملون مؤهلات أقل من الثانوية 46.3%، في حين بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل ثانوي 10.3%، أما المشتغلون الحاصلون على مؤهلات أعلى من الثانوية فبلغت نسبتهم 43.0%.

كما بلغت نسبة المشتغلين بأجر 86.8% منها (84.8% للذكور مقابل 95.4% للإناث).

وأظهرت بيانات الربع الأول من عام 2025 انخفاض نسبة العمالة الوافدة إلى 44.0% من إجمالي المشتغلين، مقارنة بـ44.7% خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلة تراجعًا قدره 0.7 نقطة مئوية.

ووفق التقرير، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 32.9% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 34.1% للربع الاول من عام 2024.

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور 51.2% للربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 53.7% للربع الأول من عام 2024.

كما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث 14.5% وذلك للربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 15.5% في الربع الأول من عام 2024، حيث يلاحظ انخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة بمقدار 1.0 نقطة مئوية بين الفترتين، علما بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية 18.0%.

أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 55.2% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 8.5% للإناث.

وأشارت النتائج إلى أن 75.6% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 27.1% بين الذكور.

وبلغت نسبة العاملات في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في هذا القطاع 22.3%.

وتجدر الإشارة إلى أن مسح قوة العمل يشتمل على عينة يبلغ حجمها 16560 أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات.

كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (كانون الثاني، شباط، آذار)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.