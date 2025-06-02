وزير الشباب يفتتح اليوم الوظيفي بجامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:رعى وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، بحضور رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، ومتصرف لواء عين الباشا إبراهيم الرواحنه، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، أمس الأحد، افتتاح فعاليات المسار الوظيفي، الذي نظمته جامعة فيلادلفيا بمشاركة 57 شركة محلية وإقليمية من مختلف القطاعات، لتوفير فرص التشبيك والتوظيف والتدريب العملي لطلبة الجامعة وخريجيها، من خلال ربطهم مباشرة بالشركات والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات والمهارات، إلى جانب إتاحة الفرصة للطلبة الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة للحصول على فرص تدريبية ووظيفية مناسبة، تسهم في تأهيلهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار

وأكد الشديفات في كلمته خلال الحفل، أن وزارة الشباب تولي أهمية كبيرة لتمكين الشباب اقتصادياً إنسجاماً مع المحور الرابع من محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب ٢٠١٩-٢٠٢٥، الذي يُعنى بالشباب والريادة والتمكين الاقتصادي، مشيداً بدور الجامعات الأردنية في إطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في ربط الشباب بسوق العمل، وتعزز من جاهزيتهم، من خلال توفير فرص التدريب والتشبيك مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وأشار الشديفات إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية قدرات الشباب الأردني، وتعمل على بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، بهدف توفير بيئات محفزة للإبداع والابتكار وتوسيع الفرص الوظيفية، مُبيناً أهمية دور الجامعات في تأهيل وتمكين الطلبة للانخراط في سوق العمل، من خلال الإعداد المهني وربط المخرجات الأكاديمية باحتياجات السوق، بما يسهم في دعم الشباب وتوجيههم نحو مسارات مهنية مستدامة.

من جهته، أكد رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح أن الجامعة تحرص على تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات والمؤسسات لتوفير فرص عمل نوعية لطلبتها وخريجيها، انطلاقاً من إيمانها بدورها الوطني في إعداد جيل مؤهل وقادر على تلبية متطلبات سوق العمل، موضحاً أن تنظيم فعالية “المسار الوظيفي” يأتي ضمن رؤية الجامعة الاستراتيجية لربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقي، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم الابتكار والتدريب العملي، وتسهم في تمكين الشباب من الانخراط في الحياة المهنية بثقة وكفاءة.

وعلى هامش الافتتاح، جال الشديفات في أرجاء المعرض الوظيفي واطَّلع على فرص العمل المتوفرة لدى الشركات المشاركة، موجِّهاً شكره لجامعة فيلادلفيا ولكافة الجهات الداعمة والمشاركة في فعاليات المعرض، الذي يعكس حرص الجميع كشركاء على دعم جهود تمكين الشباب اقتصادياً، وتوفير فرص عمل حقيقية تواكب احتياجات السوق

وتضمنت فعاليات الافتتاح أجنحة تعريفية للشركات المشاركة، وعروضاً تقديمية حول فرص العمل والتدريب، إلى جانب جلسات حوارية وورش عمل متخصصة شملت كتابة السيرة الذاتية والمقابلات الشخصية.