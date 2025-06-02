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اتفاقية أردنية أمريكية لتأهيل شبكات المياه في البترا بقيمة 6.8 مليون دينار

2 يونيو 2025
اتفاقية أردنية أمريكية لتأهيل شبكات المياه في البترا بقيمة 6.8 مليون دينار

وطنا اليوم:وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الاثنين، اتفاقية مشروع تأهيل شبكات المياه في قضاء البترا بمحافظة معان، بقيمة 6.8 مليون دينار، منها 4.8 مليون منحة من الحكومة الأمريكية، و2 مليون مساهمة ذاتية من سلطة المياه.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل فاقد المياه وتحسين كفاءة أنظمة التزويد في منطقتي وادي موسى والطيبة، من خلال إعادة تأهيل الشبكات، وتركيب أنظمة مراقبة متطورة SCADA، وإنشاء خطوط مياه بطول 49 كم، وبناء مركز مراقبة متكامل في خزان وادي موسى وربطه بمركز التحكم الرئيسي في العقبة.
وأكد أبو السعود أن المشروع يأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط الحكومة لتحسين الخدمات وخفض الفاقد المائي في مختلف محافظات المملكة، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز استدامة التزويد المائي وسرعة الاستجابة للأعطال.
وأعرب الوزير عن شكره للحكومة الأمريكية على دعمها المتواصل لقطاع المياه في الأردن، لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا القطاع الحيوي.


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