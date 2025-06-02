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الأونروا: توزيع المساعدات في غزة أصبح مصيدة للموت

2 يونيو 2025
الأونروا: توزيع المساعدات في غزة أصبح مصيدة للموت

وطنا اليوم:حذر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة تحول إلى ما وصفه بـ”مصيدة للموت”، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.
وطالب لازاريني في بيان له اليوم، الاحتلال الإسرائيلي بضرورة رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات وتوزيعها بأمان ودون عوائق تحت إشراف الأمم المتحدة لتفادي المجاعة.
وأشار في هذا الصدد إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين الجوعى مؤخرا، جراء إطلاق النار عليهم، وذلك بحسب تقارير من مسعفين دوليين متواجدين على الأرض.
وانتقد بشدة الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات، التي حددت نقطة التسليم في أقصى جنوب مدينة رفح، ما اضطر آلاف المدنيين الجوعى والمحتاجين إلى السير عشرات الكيلومترات نحو منطقة شبه مدمرة بفعل القصف الإسرائيلي المكثف، معتبرا أن “هذا النظام المهين” لا يخفف المعاناة بل يعمقها.
كما دعا المفوض العام للأونروا إلى ضرورة السماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى غزة لنقل الحقيقة بشكل مستقل.
وبدوره شدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على أن خطة التوزيع الإسرائيلية ذات الطابع العسكري لا تستطيع بأي حال من الأحوال تلبية الاحتياجات الهائلة في غزة.
وقد اعتبر المكتب في وقت سابق أن قطاع غزة هو “أكثر بقاع الأرض جوعا”، مشيرا إلى منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع، باستثناء القليل منها.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54,418 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,190 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم وسط كارثة غير مسبوقة.


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