بحث تطوير البنية التحتية لشبكة الإنترنت في سوريا من خلال الأردن

وطنا اليوم:عقد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، الاثنين، اجتماعا مع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية عبد السلام هيكل، عبر تقنية الاتصال المرئي، تم خلاله استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتركز الاجتماع على بحث أوجه التعاون المشترك في مجالات تفعيل ممرات الكوابل البحرية عبر البحر المتوسط لخدمة البلدين، وتوفير مسارات بديلة لشبكات الاتصالات والإنترنت.

كما بحث الجانبان إمكانية أن تكون المملكة نقطة عبور لشبكة الإنترنت بسعة تصل إلى 100 تيرابايت وربطها مع شبكات الألياف الضوئية الأردنية لتوفير مسارات بديلة تدعم استدامة الخدمة.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما لأن يكون الأردن مسار عبور استراتيجي لحركة الاتصالات والإنترنت عبر سورية باتجاه الجنوب.

واتفق الوزيران على عقد ملتقى تقني سوري أردني للشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، تستضيفه العاصمة دمشق في أقرب فرصة، لبحث فرص التعاون المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، إذ سيرأس الوزير سامي سميرات وفد أردني من الشركات الأردنية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والألياف الضوئية والبنية التحتية الرقمية في الملتقى.

وأكد سميرات تسخير الإمكانيات الأردنية لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السوري، وإتاحة المجال أمام الشركات الأردنية للمساهمة في المشاريع التقنية والاستثمارية بهذا القطاع الحيوي.

كما اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق وتعزيز قنوات التعاون بين الوزارتين، في إطار مجلس التنسيق الأعلى الذي تم توقيع مذكرة التفاهم لإنشائه وتفعيله بتاريخ 20 أيار 2025 في دمشق.