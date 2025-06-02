الحاج موفق حمدان ابراهيم الردايدة في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقل الى رحمة الله تعالى صاحب الأخلاق الرفيعه والتقوى رجل الأعمال الحاج موفق حمدان ابراهيم الردايدة (أبو عامر) وسيشُيع جثمانه الطاهر اليوم الإثنين الموافق ٢-٦-٢٠٢٥ بعد صلاة الظهر من مسجد طارق الردايدة الى مقبرة البلدة.

تقبل التعازي:

للرجال: ديوان عشيرة الردايدة – كفريوبا.

للنساء: منزل المرحوم بإذن الله – اربد – الحي الجنوبي – بالقرب من دوار اللوازم (جامعة اليرموك).

ملاحظة: تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام من الساعة الرابعة عصراً و حتى العاشرة ليلاً.