الحكم بالغرامة ٣ الاف دينار على صاحب شركة اللحوم منتهية الصلاحيه والبالغة ٢٥ الف كيلو

وطنا اليوم:أصدرت الهيئة القضائية بالجنايات الكبرى حكما بالتعويض بقيمة ثلاثة آلاف دينار بحق صاحب شركة اللحوم منتهية الصلاحية والبالغ حجمها ٢٥ الف كيلو كغم.

ووفق الهيئة التي ترآسها القاضي سليمان الهواشه وعضوية القاضي على الغويري فقد قررت تغريم الشركة ٢٠٠ دينار واعلان براءة المتهم الثاني كونه ليس له اي علاقة بالقضية.

وكان مدعي عام عمان قد اوقف شخصين 14 يوما على خلفية ضبط 25 ألف كيلوغرام من اللحوم منتهية الصلاحية.

ووجه المدعي العام تهم جناية التزوير خلافا لاحكام المادة 262 عقوبات

وكانت في كانون ثاني الماضي أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ضبط 25 ألف كيلو لحوم منتهية الصلاحية تم تغيير تاريخ إنتاجها.

وبعد أنتهاء مدعي عام عمان التحقيق مع صاحب شركة اللحوم وموظف مستودع يعمل لديه.