مؤسسة الغذاء والدواء تحتفي بعيد الاستقلال التاسع والسبعين

وطنا اليوم:احتفاءً بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية التاسع والسبعين، أقامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، احتفالًا وطنيًا تحت رعاية كريمة من معالي الباشا حسين هزاع المجالي.

واستهل الحفل بعرض فيديو خطاب جلالة الملك عبدﷲ الثاني بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين، حيث أشار مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن خطاب جلالته حمل مضامين مهمة، إذ خاطب جلالته الأردنيين بالأهل والعزوة تعبيرًا عن فخر واعتزاز جلالته بالأردنيين، ورؤية جلالته لمستقبل واعد.

وأضاف مهيدات أن هذه المناسبة عهدٌ جديدٌ نقطعه على أنفسنا بأن نبقى على العهد نعمل بكل إخلاص لخدمة أردننا الغالي نحو المزيد من الإنجاز والرفعة والازدهار.

من جانبه استعرض المجالي الأمجاد التاريخية الخالدة للأردن بالقيادة الهاشمية الحكيمة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن على مدى 104 أعوام من تاريخه المجيد لتأسيس دولة راسخة تقوم على أسس متينة.

واستذكر المجالي مسيرة وطن خطها الأجداد وأعلى بنيانها الآباء وسار على دربهم الأحفاد، مستشهدًا بالمقولة الخالدة لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، “الإنسان أغلى ما نملك”، كنهج مستمر منذ عهد الملك المؤسس وصولًا إلى عهد جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني، أساسه الإيمان بقدرة وإمكانات الإنسان الأردني مهما كانت المقومات والظروف.

وأعرب المجالي عن الفخر والاعتزاز بما يشهده الأردن في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني من نقلة نوعية وإنجازات وتطورات كبيرة في مختلف المجالات بفضل جهود جلالته لتعزيز بناء الأردن، مثمنًا دور القوات المسلحة الأردنية الباسلة- الجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية سياج ودرع الوطن، وحامية الاستقلال.

واستحضر المجالي قيم الاستقلال والدلالات العميقة والدروس، لافتًا إلى أن الاستقلال تاريخ صنعه رجال عظماء ولم تصنعه المصادفة وهو ممارسة مستمرة دون توقف لإدامة مكتسبات الاستقلال ومواجهة التحديات التي تستدعي تعزيز الإنتاج ودعم الاستثمار، مشيدًا بدور المؤسسة المحوري في هذا المجال.

شهد الحفل حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من موظفي المؤسسة الذين بدورهم أعربوا عن اعتزازهم بهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع الأردنيين، وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات الوطنية، التي عبرت عن حب الوطن والولاء والانتماء له، منها وصلة فنية وطنية قدمتها فرقة أمانة عمان الكبرى للفنون الشعبية والتراث، واختتم الحفل بتكريم راعي الحفل تقديرًا لمسيرته الحافلة التي امتازت بالعطاء والإنجاز في خدمة الوطن وتجسيد قيم الولاء والانتماء للوطن والمواطنة الصالحة، إضافة إلى تكريم فرقة أمانة عمان.