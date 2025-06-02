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البريد الأردني يطلق منصة “Bareed Go” لخدمة التوصيل الفوري لأصحاب المتاجر

2 يونيو 2025
البريد الأردني يطلق منصة “Bareed Go” لخدمة التوصيل الفوري لأصحاب المتاجر

وطنا اليوم:أعلن البريد الأردني عن إطلاق منصة التوصيل الفوري الجديدة “Bareed Go”، والتي تهدف إلى تمكين أصحاب المتاجر الإلكترونية والتقليدية من توصيل منتجاتهم بسرعة وكفاءة داخل المملكة.

وتهدف المنصة إلى دعم قطاع التجارة الإلكترونية من خلال توفير خدمات لوجستية متقدمة تشمل التوصيل الفوري وخيارات الدفع عند الاستلام، بما يسهم في تسهيل عمليات البيع وتحسين تجربة العملاء وبأسعار تفضيلية.

وأكد البريد الأردني أن التسجيل في المنصة متاح لأصحاب المتاجر الراغبين بالاستفادة من الخدمة، مشيراً إلى أنه تم تدريب عدد من الشباب الأردني للعمل في مجال التوصيل باستخدام التطبيقات الذكية، في خطوة تعزز من كفاءة الخدمة وتوفر فرص عمل جديدة.

للمزيد من التفاصيل والتسجيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي للبريد الأردني: www.jordanpost.com.jo


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