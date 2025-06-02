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التربية: صرف السلف الطارئة للمعلمين الأربعاء

2 يونيو 2025
التربية: صرف السلف الطارئة للمعلمين الأربعاء

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ان الوزارة وبناء على توجيه من رئيس الوزراء، ستبدأ بصرف السلف الطارئة لثلاثة آلاف معلم من المتقدمين للحصول عليها بواقع 3 ملايين دينار.
واكد الدكتور محافظة ان السلف ستكون في حسابات المعلمين في البنوك اعتبارا من صباح يوم بعد غد الأربعاء


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