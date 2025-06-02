التربية: صرف السلف الطارئة للمعلمين الأربعاء

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ان الوزارة وبناء على توجيه من رئيس الوزراء، ستبدأ بصرف السلف الطارئة لثلاثة آلاف معلم من المتقدمين للحصول عليها بواقع 3 ملايين دينار.

واكد الدكتور محافظة ان السلف ستكون في حسابات المعلمين في البنوك اعتبارا من صباح يوم بعد غد الأربعاء