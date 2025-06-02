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الاحتلال ينسف مركزا لغسيل الكلى شمال قطاع غزة

2 يونيو 2025
الاحتلال ينسف مركزا لغسيل الكلى شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى شمال القطاع.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المركز كان يقدم خدمات الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي في شمال غزة، مشيرة إلى أن استهدافه يضع حياة هؤلاء المرضى أمام كارثة صحية لا يمكن التنبؤ بعواقبها.
وأضافت أن 41 بالمئة من مرضى الفشل الكلوي توفوا خلال الحرب جراء حرمانهم من الوصول إلى مراكز الغسيل، وبعد تدمير المراكز والأقسام المخصصة لهم، مبينة أن الاحتلال يعمل وفق منهجية خطيرة لإفراغ شمال القطاع من المستشفيات ومراكز الرعاية التخصصية.
وأضافت أن نحو 41 بالمئة من مرضى الفشل الكلوي توفوا منذ بدء العدوان، نتيجة حرمانهم من الوصول إلى مراكز الغسيل، وتدمير الأقسام والمراكز الصحية المتخصصة، مؤكدة أن الاحتلال ينتهج سياسة ممنهجة لإفراغ شمال القطاع من المستشفيات ومراكز الرعاية التخصصية.


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