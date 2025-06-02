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الأردن.. النطق بالحكم في قضية اللحوم منتهية الصلاحية

2 يونيو 2025
الأردن.. النطق بالحكم في قضية اللحوم منتهية الصلاحية

وطنا اليوم_أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات الكبرى، برئاسة القاضي سليمان الهواشـة وعضوية القاضي علي الغويري، حكمًا يقضي بتعويض بقيمة 3 آلاف دينار بحق صاحب شركة ضبط بحوزتها 25 ألف كيلوغرام من اللحوم منتهية الصلاحية، مع تغريم الشركة 200 دينار.

كما قررت المحكمة تبرئة المتهم الثاني في القضية لعدم ثبوت صلته بها.

وكان مدعي عام عمّان قد أوقف شخصين على خلفية القضية لمدة 14 يومًا، ووجه لهما تهمة جناية التزوير خلافًا لأحكام المادة 262 من قانون العقوبات، وذلك بعد أن أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، في كانون الثاني الماضي، ضبط الكمية التي تم التلاعب بتاريخ إنتاجها.


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