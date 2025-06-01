الجيش يعلن حاجته لتجنيد ذكور من حملة التوجيهي ناجح – علمي وأدبي

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور بالصبغة العسكرية من حملة شهادة توجيهي ناجح للفرع (علمي، أدبي) بمهنة مسيطر جوي مشترك (JTAC) وضمن شروط محددة.

وقالت في بيان لها اليوم الأحد، إن على الراغبين بالتسجيل التقديم إلكترونياً خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo) والذي سيتم تفعيله مجاناً اعتباراً من الساعة ( 1800 ) يوم الأحد الموافق 1 / 6 / 2025 ولغاية مساء يوم الأحد الموافق 15 / 6 / 2025 .

وبينت أنه سيتم التواصل مع من تنطبق عليه الشروط بواسطة رسالة نصية من خلال الموقع الإلكتروني أو الهاتف الخلوي والذي سيثبته المتقدم للتجنيد على طلبه.

الشروط

أ. أن يكون أردني الجنسية.

ب. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولغاية مواليد عام 1/1/1995.

ج. أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة ناجح في الفرع (العلمي، الأدبي) فقط وبمعدل (65%) وعلى أن لا تقل علامة اللغة الإنجليزية عن (70%).

د. أن لا يقل الطول عن (160 سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن.

هـ. أن يكون لائقاً للخدمة العسكرية من الناحية الصحية.

و. أن يجتاز المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المختصة.

ز. أن يجتاز فحص اللغة الإنجليزية.

ح. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

ط. أن لا يكون له خدمة سابقة بالصبغة العسكرية أو بالصبغة المدنية في القوات المسلحة الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية.

الوثائق المطلوبة

أ. نموذج تفصيلات الشخصية معبأً حسب الأصول والذي سيتم إرساله برسالة نصية من خلال المركز العسكري للتجنيد.

ب. الهوية الشخصية ممغنطة وغير منتهية + صورة مصدقة عنها.

جـ. كشف علامات الثانوية العامة الأصلي أو صورة مصدقة عنه.

د. صورة شخصية حديثة عدد (4) قياس 4×6 خلفية بيضاء.

ه. شهادة ولادة أصلية أو صورة مصدقة عنها.

و. صورة مصدقة عن دفتر العائلة (صفحة الأب) أو صورة مصدقة عن شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفى مثبت عليها مكان ولادة الأب

ز. دفتر خدمة العلم مؤجل تأجيل ساري المفعول.

حـ. إحضار قرار التقاعد الأصل أو صورة مصدقة عنه أو شهادة خطية تثبت بأن أحد الوالدين العسكريين على رأس عمله في القوات المسلحة أوالأجهزة الأمنية أو إحضار شهادة خطية تثبت بأن أحد الوالدين مصاب عسكري أو شهيد.

ط. مبلغ مالي وقدره (12) دينار رسوم تقديم الطلب ورسوم الفحص الطبي.

نقاط عامة

أ. على المتقدم تعبئة جميع البيانات المطلوبة والموجودة على الرابط بالشكل الصحيح مع إرفاق كافة الوثائق المطلوبة بملف (PDF).

ب. لن يتم النظر بأي طلبات تقدم خارج الرابط الإلكتروني.

جـ. لن يتم النظر بأي طلب مخالف للشروط أعلاه أو نقص بالوثائق والبيانات أو إذا كانت الوثائق غير أصلية أو غير مصدقة حسب الأصول.