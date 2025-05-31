القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة السعودية بعمان يودع ضيوف خادم الحرمين الشريفين حجاج دولة فلسطين

وطنا اليوم – ودّع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن محمد بن حسن مونس، في مطار الملكة علياء الدولي اليوم، ضيوف خادم الحرمين الشريفين حجاج دولة فلسطين من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين وأسرهم والبالغ عددهم ٥٢٨ حاج وحاجة. ، وقدم مونس شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير حفظهما الله على هذه اللفته الكريمه باستضافة ١٠٠٠ حاج

وقال مونس إن لهذه الاستضافة الأثر الطيب في نفوس الأشقاء، وأن شهداء الواجب والأسرى والجرحى الفلسطينيين يستحقون هذا الاهتمام الأبوي من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله-، وهذا جزء من دعم حكومة المملكة المتواصل والسخي لخدمة الإسلام والمسلمين عامة والشعب الفلسطيني الشقيق على وجه الخصوص”.

وأوضح، أن هذه اللفتة تجاه حجاج فلسطين الذين يتم استضافتهم كل عام على نفقة خادم الحرمين الشريفين، يؤكد عمق العلاقات التي تربط المملكة مع دولة فلسطين الشقيقةواهتمام خادم الحرمين الشريفين لإخوانه وأبنائه من الشعب الفلسطيني، قائلا : إنه لا شك بأن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من مبادرات الخير لخادم الحرمين الشريفين التي تخدم المسلمين في أنحاء العالم، وتؤكد الرسالة السامية التي تحملها المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية التي يفد إليها المسلمون على مدار العام من أرجاء المعمورة، وتركت بفضل الله تعالى أثراً بالغاً في نفوس المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأكد مونس حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ، فيما يخدم الحجاج، ويحقق راحتهم منذ وصولهم إلى أراضي المملكة حتى مغادرتهم ووصولهم إلى بلدهم سالمين مطمئنين.

من جهتهم، ثمن الحجاج الفلسطينيون الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، للشعب والقضية الفلسطينية.

ومن ضمن الـ 1000 حاج لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين حجاج دولة فلسطين من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين وأسرهم، يغادر، ٥٢٨حاج وحاجة من خلال الأردن الى الديار المقدسة، في حين يغادر 452 حاج وحاجة من خلال جمهورية مصر العربية الى الديار المقدسة.