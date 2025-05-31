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إربد: التحقيق مع عامل وطن أشعل النار بقش فامتد الحريق وأحرق مركبتين

دقيقتان ago
إربد: التحقيق مع عامل وطن أشعل النار بقش فامتد الحريق وأحرق مركبتين

وطنا اليوم _اندلع حريق في منطقة المدينة الصناعية بمحافظة إربد صباح اليوم، إثر قيام أحد عمال الوطن بإشعال النار في كميات من القش والنفايات بهدف التخلص منها، ما أدى إلى امتداد النيران ووصولها إلى مركبتين كانتا متوقفتين في موقع صيانة، وتسبب ذلك في احتراق جزء منهما، دون وقوع أي إصابات بشرية.

 

وأوضح مدير مديرية البيئة في بلدية إربد الكبرى، مأمون الزيود، أن ما جرى هو تصرف فردي من عامل أثناء أداء عمله في جمع النفايات، مشيرًا إلى أن العامل أشعل النار للتخلص من القش والمخلفات، مما تسبب في انتشار الحريق.

 

وأكد الزيود أن البلدية ترفض تماماً مثل هذه السلوكيات، وتحرص باستمرار على توعية العمال وتحذيرهم من إشعال النار أثناء العمل، مضيفاً أن هذا التصرف لا يمثل نهج البلدية، بل هو خطأ فردي مؤسف.

 

وأشار إلى أن مقطع فيديو وثّق الحادثة وتم تسليمه للجهات الأمنية المختصة، التي باشرت التحقيق مع العامل للوقوف على التفاصيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

واختتم الزيود بالتأكيد على أن البلدية ستقوم بتشديد الرقابة والتوجيهات الميدانية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، حفاظاً على السلامة العامة وتجنباً لأي أضرار مادية قد تنجم عن مثل هذه

التصرفات.

 


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