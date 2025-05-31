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حماس تسلّم ردها على مقترح ويتكوف: تفاصيل الاتفاق والمواقف المتباينة 

47 ثانية ago
حماس تسلّم ردها على مقترح ويتكوف: تفاصيل الاتفاق والمواقف المتباينة 

وطنا اليوم _

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، تسليم ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى الوسطاء، وذلك بعد جولة من المشاورات الوطنية مع القوى والفصائل الفلسطينية.

 

في بيان رسمي، أكدت حماس أن ردها يهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

 

يتضمن المقترح إطلاق سراح عشرة أسرى إسرائيليين أحياء وتسليم جثامين ثمانية عشر آخرين، مقابل إطلاق عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، بضمانات من الوسطاء.

 

من جهتها، أبدت إسرائيل تحفظها على المقترح، واعتبرته غير مقبول، مشيرة إلى أن الرد الفلسطيني قد يتعلق بمقترح رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني بشارة بحبح، وليس بمبادرة ويتكوف الرسمية.

 

وفي الوقت نفسه، صرح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأن الإدارة الأمريكية تسعى للتوصل إلى حل طويل الأمد للنزاع في الشرق الأوسط، وأنها على وشك إرسال ورقة شروط جديدة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

 

تجدر الإشارة إلى أن حماس أكدت أن ردها جاء بعد مشاورات مع مختلف الفصائل الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى توحيد الموقف الفلسطيني وتعزيز مصداقية الموقف التفاوضي أمام المجتمع الدولي.

 

الجدير بالذكر أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد تفاقماً، مع استمرار الحصار والعمليات العسكرية، مما يزيد من الضغوط الدولية للتوصل إلى اتفاق يضع حداً للمعاناة الإنساني

ة في القطاع.


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