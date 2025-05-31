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الصفدي يرعى احتفال “المنارة” بعيد الاستقلال في إربد

دقيقة واحدة ago
الصفدي يرعى احتفال “المنارة” بعيد الاستقلال في إربد

وطنا اليوم _محمد ملكاوي_رعى رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، اليوم السبت، احتفال جمعية المنارة في محافظة إربد بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، مؤكداً في كلمته أن الأردنيين يفخرون بما تحقق من إنجازات على مدار العقود الماضية، بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، ووعي وإخلاص أبناء الشعب الأردني في شتى ميادين العمل والبناء.

وقال الصفدي إن الاستقلال ليس محطة زمنية فقط، بل هو عهد متجدد بالولاء والانتماء، ومسؤولية وطنية نتحملها جميعاً من أجل صون أمن الأردن واستقراره، والعمل على بناء مستقبله بسواعد أبنائه وبناته، متسلحين بثوابتنا الوطنية، ومؤمنين برسالة الوطن الراسخة.

وأضاف رئيس مجلس النواب: “نمضي خلف راية قائد الوطن، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، على درب النهضة والتقدم، لا تثنينا التحديات، ولا تنال من عزيمتنا المؤامرات أو محاولات النيل من وطننا”.

وأكد الصفدي أن الأردنيين، وإن اختلفوا في الرأي، إلا أنهم يتفقون جميعاً على حب الوطن والولاء لقيادته، والوقوف خلف قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، مشدداً على أن المسؤولية مشتركة بين الجميع في مختلف السلطات والمواقع، للعمل بإخلاص وتوحيد الصفوف لحماية الأردن وتعزيز مناعته.

كما عبّر الصفدي عن الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الأردن سيبقى سنداً وعوناً لأشقائه في فلسطين، ومدافعاً عن أهالي غزة في وجه آلة العدوان، وصولاً إلى وقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتحقيق حل عادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 


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