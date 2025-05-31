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قرارات مجلس نقابة الصحفيين السبت الموافق 2025/5/31

دقيقتان ago
قرارات مجلس نقابة الصحفيين السبت الموافق 2025/5/31

وطنا اليوم _

 

قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال جلسته التي عقدها،

السبت، تشكيل اللجان الدائمة للنقابة، على أن تخضع لمراجعة تقييمية دورية كل ثلاثة أشهر، ويتم إعادة تشكيلها سنويًا، بهدف ضمان الفاعلية، وتطوير الأداء النقابي وتحقيق الأهداف المرجوة.

 

وأكد المجلس أن تشكيل هذه اللجان يأتي في إطار جهود تفعيل العمل النقابي، وتعزيز دورها في خدمة الزميلات والزملاء الصحفيين، والاستفادة من الخبرات المهنية داخل الهيئة العامة.

 

كما قرر المجلس تجديد عضوية لجنة صندوق الإسكان السابقة من الزميلات والزملاء المشتركين في الصندوق، تأكيدًا على استمرارية العمل.

وسمى المجلس الزميل موفق كمال ممثلًا عن نقابة الصحفيين الأردنيين في لجنة الحريات التابعة للاتحاد العام للصحفيين العرب.

 

وجاءت التشكيلات على النحو التالي:

 

لجنة العضوية:

 

1- علي الطراونة – رئيسًا

2- محمد عاكف الخريسات

3- نيفين عبد الهادي

4- فراس قطيفان

5- حازم الخالدي

 

لجنة مركز التدريب:

 

1 – د. زياد الرباعي – رئيسًا

2 – د. مها الصراوي

3- رائد الحراسيس

4- محمد سلامة

5- طلال الغنيمات

 

لجنة التدريب:

 

1- د. عماد عبد الرحمن – رئيسًا

2- د. أحمد الحياري

3- هيثم أبو حماد

4- حمزة العكايلة

5- محمد خير البشتاوي

 

لجنة صندوق الإسكان:

 

1- عوني الداوود – رئيسًا

2- نسيم عنيزات

3- د. عامر الصمادي

4- محمود الفطافطة

5- سيف الدين صوالحة

6- شذى عساف

7- طارق الدعجة

 

#نقابة_الصحفيين

#الأردن


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