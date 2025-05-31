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المحامي ثائر مخادمة يهنى نقيب المحامين

7 ثواني ago
المحامي ثائر مخادمة يهنى نقيب المحامين

وطنا اليوم – تهنئة

يتقدّم المحامي ثائر مخادمة بأصدق آيات التهنئة والتبريك إلى عطوفة الأستاذ المحامي يحيى أبو عبود، بمناسبة فوزه بثقة الهيئة العامة للمرة الثانية على التوالي وانتخابه نقيبًا للمحامين الأردنيين، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه ويسدّد خطاه في حمل هذه الأمانة الجليلة، وقيادة النقابة نحو المزيد من التقدّم والتمكين.

لقد جاء هذا الفوز المستحق تتويجًا لمسيرة قانونية مشرفة، اتسمت بالثبات على المبادئ، والعمل الجاد، والنزاهة، والحكمة، والحس الوطني العالي، والوعي العميق بتحديات المهنة وقضايا الوطن.

ويعبّر المحامي ثائر مخادمة عن ثقته الكبيرة بأن هذا العهد الجديد سيكون عنوانًا لتلبية تطلعات المحامين، وتعزيز دور النقابة في الدفاع عن سيادة القانون، وضمان استقلال القضاء، وصون الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان.

ماضٍ مشرف… ومستقبلٌ مشرق


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