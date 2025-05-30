الأردن يترأس اجتماع تنفيذية المنتسبين للمنظمة العالمية للسياحة

وطنا اليوم:ترأس الأردن ادارة أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للأعضاء المنتسبين للمنظمة العالمية للسياحة، والذي عُقد في مدينة سيغوفيا الإسبانية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ123 للمجلس التنفيذي للمنظمة، وذلك في إنجاز جديد يعكس مكانة الأردن الريادية في قطاع السياحة على المستويين الإقليمي والدولي،

وبحسب بيان لهيئة تنشيط السياحة، اليوم الجمعة، يأتي ترؤس الأردن لهذا الاجتماع تقديراً لدوره الفاعل في دعم برامج ومبادرات المنظمة العالمية للسياحة، ولجهوده الملموسة في تعزيز التعاون الدولي في مجال السياحة المستدامة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الجوهرية المتعلقة بتعزيز دور الأعضاء المنتسبين في صناعة السياحة العالمية، بالإضافة إلى مراجعة الخطط المستقبلية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتأكيد على أهمية الابتكار والتحول الرقمي في تطوير المنتج السياحي العالمي.

من جانبه، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات: “يُشكل هذا الاجتماع محطة مهمة لتعزيز حضور الأردن في المحافل السياحية العالمية، ويعكس ثقة المنظمة العالمية للسياحة بالدور الأردني في قيادة الحوار السياحي وتنسيق الجهود بين الأعضاء المنتسبين”.

وأضاف عربيات: “نحرص على أن يكون الأردن منصة دولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في السياحة، كما نعمل على بناء شراكات نوعية تساهم في تطوير القطاع السياحي الأردني واستقطاب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم”.